Koronavírus-járvány

Vasárnap reggelig meghosszabbították a zárlatot Izraelben

Viharos, éjszakába hajló ülésen vasárnap reggel 7 óráig hosszabbították meg az országos zárlatot Izraelben, ahol 5000 fölé emelkedett a járvány során a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségekben elhunytak száma - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet pénteken.



Órákig tartó, hosszú vita után szavazással próbálták megoldani a kérdést, hogy vasárnap éjfélig vagy csak reggel 7 -ig tartson a zárlat. Azonban utólag ezt a szavazást a legfőbb ügyész törvényellenesnek ítélte, mert az átmeneti kormányra a kneszet feloszlatása előtti összetétele, vagyis a koalíciós egyezmény szabályai érvényesek függetlenül attól, hogy jelenleg, a Kék-Fehér miniszterek távozása után milyen az arány egy ilyen szavazáson.



A főügyész megszüntette a törvénysértést és ezután kompromisszum született, amely szerint már vasárnap reggel igen korlátozottan, de újraindulhat az élet Izraelben. Az oktatási intézmények nem nyitják meg azonnal kapuikat, de 1000 méternél távolabbra is el lehet hagyni a lakásokat, és át lehet majd menni a szomszédhoz, más otthonába.



Első lépésben megnyithatnak az ügyfélforgalommal nem, valamint az egyszerre csak egy ügyféllel foglalkozó vállalkozások. Nem csak házhoz szállítással, hanem elvitelre is árulhatnak a vendéglők és a kávéházak, a hétvégi szálláshelyek fogadhatják azonos családok tagjait, s nyitva lesznek a kertek és a kirándulóhelyek.



Nem sikerült megállapodásra jutniuk a bölcsődék és az óvodák újraindításáról, a kormány közleménye szerint erről tovább egyeztetnek az egészségügyi és az oktatási minisztérium illetékesei.



Péntek reggel 5019-re nőtt a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta elhunytak száma Izraelben. A koronavírus-járvány visszaszorításának lehetőségét a tömeges oltásban, és vele a közösségi immunitás elérésében látják, de mivel Izraelben 30 százalék körüli a gyermekek aránya - akiket egyelőre nem oltanak -, ez a megoldás egyelőre távolinak tűnik.



Nyár elejére várják a Pfizer cég bejelentését, hogy kutatásaik alapján beadható-e az oltás a gyerekeknek is. Ha megkezdik a gyermekek oltását is, akkor elérhető lesz a - fertőzőbb brit vírusváltozat miatt - legalább 80 százalékos beoltottság esetén várható közösségi immunitás.



Csütörtökön 71 800 embert oltottak be először, és 55 549-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 370 951-en (az ország lakosságának 36,58 százaléka) kapták meg az első, és 1 965 972-ten a második dózis vakcinát is.

Csütörtökön 84 055 tesztből 7168 vírushordozót azonosítottak, ami 8,8 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 679 149-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 84 060 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1668 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1094-en súlyos állapotban vannak, és 326 ember van lélegeztetőgépen.