Koronavírus-járvány

Izraelben mostantól a 16 évesnél idősebbek közül bárki beoltathatja magát

Minden 16 évesnél idősebb izraeli beoltathatja magát csütörtöktől a koronavírus ellen - jelentette be az izraeli egészségügyi minisztérium.



A tárca közlése szerint a 16 évesnél idősebbek közül bárki kérhet időpontot az oltásra, megnyitották mindenki előtt az oltóhelyeket, de továbbra is elsőbbséget élveznek, hamarabb sorra kerülnek az idősebbek. A minisztérium két héten belül 90 százalékos oltottságot szeretne elérni a hatvanévesnél idősebbek korosztályában.



A koronavírus-járvány okozta válság megoldásában csakis a gyors oltási kampánytól remélik a megoldást az izraeli hatóságok, miután a január 8-án kezdődött harmadik országos zárlat eredménytelenül ért véget, hiszen jelenleg magasabb a naponta azonosított új fertőzöttek száma, mint az elején, és ismét növekszik a fertőzés terjedését jelző reprodukciós ráta is.



A 12-es kereskedelmi tévében megszólaló járványügyi szakértők szerint az oltási kampányt hátráltatja, hogy Izraelben nem lehet elérni a nyájimmunitást a gyermekek beoltása nélkül, a vakcinákat azonban gyermekeknek egyelőre nem adják be, mert nem tesztelték azon a korosztályon. Ezért csakis hosszabb időt igénylő további tanulmányok és tesztek után lehet alkalmazni őket a kisebbeknél, ha már számukra is biztonságosnak bizonyultak.



A hét elején péntek reggel 7 órára tűzték ki a rendkívüli intézkedések, az országos karantén záró időpontját. Az utána következő nyitás lépéseiről összehívott kormányülést Benjámin Netanjahu miniszterelnök csütörtökre halasztotta.



A döntéshozatalban teljesen egymásra utalt két politikus, Netanjahu és Beni Ganz védelmi miniszter nem egyeztet egymással, az izraeliek pedig még nem tudják, miként készüljenek a jövő hétre, megnyitnak-e az óvodák, iskolák, munkahelyeikre bemehetnek-e majd.



A Netanjahuval rivalizáló, de vele koalícióban kormányzó Beni Ganz védelmi miniszter a 12-es tévé stúdiójában azzal vádolta Netanjahut, hogy az emberek életével játszik, s Ganz pártjában, a Kék-Fehérben úgy vélik, a kormányfő azért húzza az időt, mert szeretné meghosszabbítani az egyre népszerűtlenebb zárlatot legalább erre a hétvégére.



Szerdán 59 162 embert oltottak be először és 48 246-ot másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 298 233-an (az ország lakosságának 35,79 százaléka) kapták meg az első és 1 906 942-en a második dózis vakcinát is.



Szerdán 85 925 tesztből 7385 vírushordozót azonosítottak, ami 8,9 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 671 459-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 76 986 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1768 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1103-an súlyos állapotban vannak, és 315 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2vírus okozta betegségben tavaly február óta 4947-en haltak meg Izraelben.