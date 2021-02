Nagy-Britannia

Tapssal adóztak Tom százados emlékének Nagy-Britanniában

Sir Tom Moore, a brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot (több mint 13 milliárd forintot) gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.



Sir Tom maga is koronavírus-fertőzést kapott, és halálát a család keddi bejelentése szerint a fertőzés miatt kialakult Covid-19 betegség okozta.



Boris Johnson miniszterelnök kezdeményezésére szerda este országszerte milliók tisztelegtek tapssal az utcákon Sir Tom emléke előtt.



Így tett Johnson is a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalnál, élettársa, Carrie Symonds társaságában.



Sir Tom egykori otthona, a délkelet-angliai Marston Moretaine község lakossága is tapssal emlékezett a falu világhírnévre szert tett néhai lakójára.



Nem sokkal korábban, szerda délután a londoni alsóház képviselői egyperces csenddel adóztak Tom Moore emlékének.



A kollektív szabadtéri tapsolás tavaly, a koronavírus-járvány első hullámának idején vált a járvány ellen küzdők iránti megbecsülés kifejezési módjává Nagy-Britanniában.



Akkoriban hosszú heteken keresztül minden csütörtök este milliók köszöntötték tapssal az egészségügyi dolgozók áldozatos helytállását, az emberek erkélyekre, ablakokba, a házak elé kiállva, mentőállomásokhoz és kórházakhoz vonulva tapsoltak és éljeneztek.



A "Captain Tom" néven világszerte ismertté vált egykori katona tavaly arra tett fogadalmat, hogy 100. születésnapja előtt százszor körbesétálja házának jókora kertjét. Ennek fejében azt kérte, hogy aki teheti, adományokkal támogassa az NHS által a koronavírus-járvány megfékezésére kifejtett áldozatos erőfeszítést.



Kezdeti célkitűzése az volt, hogy 1000 fontot gyűjtsön össze az NHS-t támogató jótékonysági alap számára.



Tom százados tavaly április 30-án ünnepelte századik születésnapját, de a századik kört már két héttel korábban megtette kertjében egykori alakulata, a yorkshire-i ezred katonáinak díszsorfala között.



Az adományok azonban ezután is folyamatosan ömlöttek az NHS-segélyalap elkülönített számlájára, amelyen végül 32,8 millió font, vagyis az eredeti célkitűzésben megjelölt ezer fontnak csaknem a 33 ezerszerese gyűlt össze.



A több mint másfél millió adományozó között volt Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája, aki majdan maga is az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



A királynő - Boris Johnson miniszterelnök soron kívüli, egyedi felterjesztését jóváhagyva - tavaly nyáron a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte, a brit hadsereg pedig ezredessé léptette elő a hatalmas adományt összegyűjtő veteránt.