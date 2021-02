Koronavírus-járvány

Megkapta a koronavírus elleni oltás második adagját Ferenc pápa

A pápa már korábban jelezte, hogy be fogja oltatni magát a koronavírussal szemben. "Úgy gondolom, hogy ez erkölcsileg mindenkinek kötelessége." 2021.02.03 18:05 MTI

Megkapta szerdán a koronavírus elleni védőoltás második adagját a 84 éves Ferenc pápa, aki immár védettnek számít - közölte Matteo Bruni vatikáni szóvivő.



A katolikus egyházfő szerda reggel - három héttel az első adag után - kapta meg a Pfizer-BioNTech vakcina második dózisát a Vatikán területén található, VI. Pálról elnevezett audiencia-terem előcsarnokában kialakított oltóállomáson - részletezte a szóvivő.



A vatikánvárosi egészségügyi és higiéniai igazgatóság közel 10 ezer adagot különített el a Pfizer-BioNTech vakcinájából az oltási programhoz, amely január 13-án kezdődött meg a Vatikán körülbelül 3000 alkalmazottja és 800 lakosa között. A többi országhoz hasonlóan először az egészségügyi személyzetet és az időseket oltották be.



A pápa már korábban jelezte, hogy be fogja oltatni magát a koronavírussal szemben. "Úgy gondolom, hogy ez erkölcsileg mindenkinek kötelessége. Az oltás erkölcsi döntés, amely nem csak az oltott személy, de mások életét is érinti" - fogalmazott a katolikus egyházfő.