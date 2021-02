Koronavírus-járvány

Szlovákia törekszik az orosz Szputnyik V vakcina beszerzésére

A Szlovákiában is december végén megkezdett oltási program keretében eddig több mint 150 ezer személyt oltottak be. 2021.02.03 15:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlovákia törekszik arra, hogy a Covid-19 ellen kifejlesztett, orosz gyártmányú Szputnyik vakcinát is beszerezzen - jelentette be Marek Krajcí egészségügyi miniszter pozsonyi sajtótájékoztatóján szerdán.



Marek Krajcí - akinek bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte - megerősítette azt is, hogy az általa vezetett szlovák szaktárca engedélyt adhat az orosz vakcina használatára akkor is, ha azt még nem hagyta jóvá az Európai gyógyszerügynökség (EMA). Hozzátette: ez egyike az általuk fontolóra vett, de "határesetnek" tartott lehetőségeknek.



A Szlovákiában is december végén megkezdett oltási program keretében eddig több mint 150 ezer személyt oltottak be, közülük szerdán több mint nyolcezret. Egyelőre csak egyfajta vakcinát használnak, a Pfizer-BioNTech konzorcium termékét. Marek Krajcí szerdán bejelentette azt is, hogy február 9-én megérkezik az országba 150 ezer adag az AstraZeneca vállalat által gyártott vakcinából is. Mint mondta, ezt az oltóanyagot a kritikus infrastruktúrában dolgozók és a krónikus betegségekkel küzdő, 55 év alatti személyek oltására használják majd.



A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ szerdán közzétett adatai továbbra is azt mutatják, hogy fennmaradt az a tendencia, hogy csökken az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, viszont a haláleseteké nem, sőt az elmúlt néhány napban enyhén növekedett is a napi elhalálozások száma.



Szlovákiában a kór tavaszi megjelenése óta PCR-teszttel mintegy 254 ezer személynél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, a gyógyultnak nyilvánítottak száma mintegy 226 ezer, és eddig már több mint 1 millió 780 ezer PCR tesztet végeztek el. A betegségből újonnan kigyógyultak száma már néhány napja meghaladja az újonnan regisztrált fertőzöttekét. Hivatalos források 4889 halálesetet tulajdonítanak a kórnak, ez a szám kedden 105-tel emelkedett.