Koronavírus-járvány

Romániában hétfőtől megnyitják az iskolákat

Azokon a településeken, ahol magas a fertőzési ráta, ott csak a diákok egy része vehet részt személyesen az órákon. 2021.02.02 18:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában február 8-ától, a második iskolai félév első napjától megnyitják az iskolákat és óvodákat azokon a településeken, amelyeken nem rendeltek el vesztegzárat a koronavírus-járvány miatt.



A döntést Klaus Iohannis államfő jelentette be kedden, azt követően, hogy Florin Citu miniszterelnökkel, és az illetékes kormánytagokkal közösen elemezték a járványhelyzetet.



Az elnök szerint a diákok többsége visszatérhet az iskolapadokba, de azokon a településeken, ahol magas a fertőzési ráta, ott csak a diákok egy része vehet részt személyesen az órákon.



Az óvodások és az 1-4 osztályos diákok számára - a karantén alá vont települések kivételével - mindenütt megnyitják a tanintézményeket, tehát azokon a településeken is, ahol magas a fertőzési ráta. Ahol közepes szintű a fertőzés terjedése, ott a záróvizsgákra készülő 8. és 12. osztályok számára is megszervezik a jelenléti oktatást, a többi osztály viszont távoktatási rendszerben marad.



A tanév elejéhez hasonlóan most is színkódokkal jelölik a különböző forgatókönyveket, de Iohannis nem pontosította, hogy milyen lakosságarányos fertőzési rátánál alkalmazzák a zöld, sárga, és vörös forgatókönyvet. Arra sincs egyértelmű szabály, hogy mikor rendelnek el vesztegzárat Romániában egy-egy településen.



Tavaly ősszel azokon a zöld kategóriába sorolt településeken nyitották meg az iskolákat az összes diák számára, ahol a megelőző két hétben nem érte el a lakosság 1 ezrelékét az újonnan diagnosztizált fertőzöttek aránya, és csak ott zárták be a tanintézményeket, ahol a fertőzési ráta meghaladta a 3 ezreléket. Az 1 és 3 ezrelék közötti fertőzési ráta számított tehát sárga, a 3 feletti pedig vörös forgatókönyvnek.



A vendéglők, mozik és színházak esetében azonban az 1,5 ezrelékes fertőzési aránynál húzták meg határvonalat Romániában a zöld és a sárga forgatókönyv között.



Iohannis azt ígérte: az iskolanyitás feltételeit és az új védekezi szabályokat szerdán közös rendeletben fogja részletezni az oktatási és egészségügyi miniszter.



Romániában tavaly november 9-én a járvány második hullámának megfékezése érdekében költöztették országszerte az internetre az oktatást, amikor a naponta diagnosztizált fertőzések átlaga meghaladta a 6500-at. Jelenleg a napi 2400 új eset számít átlagosnak.