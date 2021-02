Koronavírus-járvány

Olaszországban a vírus brazíliai mutációja is megjelent

Az új koronavírus brazíliai mutációját azonosították a közép-olaszországi Umbria tartományban, miközben már az angliai és a dél-afrikai vírusvariáns is terjed az egészségügyi hatóságok keddi bejelentése szerint.



Umbria egészségügyi hivatala két ember mintájában mutatta ki biztosan a brazíliai vírusmutációt. A régió határai december vége óta le vannak zárva. Olaszország január közepén felfüggesztette a Brazíliával közös légi forgalmat, a tilalom egyelőre február 16-ig van érvényben. Hivatalos adatok hiányában a sajtó több ezerre teszi a latin-amerikai országban ragadt olaszok számát.



Az egészségügyi minisztérium országos adatai szerint Olaszországban eddig 125 beteg mintájában találták meg a Nagy Britanniában felfedezett koronavírus-variánst, és három betegében a domináns vírustörzsnél szintén gyorsabban terjedő dél-afrikai variánst.



A tárca többoldalas útmutatót adott ki a vírusvariánsok "ellenőrizetlen terjedése megakadályozását célzó rendkívüli intézkedésekkel". A vírusmutációval azonosított betegek esetében szigorítják a kontaktkeresést, és feltérképezik utolsó két hetük kapcsolatait a vírus azonosítása előtti negyvennyolc óráig. A vírusmutációban megbetegedett személyekre kéthetes karantén érvényes, az eddigi vírustörzsnél alkalmazott tíz nap helyett.



Ahogyan az olasz sajtó fogalmazott, a mutációkkal azonosított néhány beteg "csak a jéghegy csúcsa", ezért az egészségügyi hatóságok "vadászatot" indítottak a vírusvariánsok jelenlétének felkutatására.

Alig enyhítették február elsejétől a járványkorlátozásokat, máris újabb veszély leselkedik a mutációkkal - írta a La Repubblica. A napilap megjegyezte, hogy a gócpontként ismert Lombardiában a betegség őszi tetőzése idején legalább hat mutációt azonosítottak, és Veneto tartományban helyi variánst is kimutattak.



Ezzel egy időben a tartományok elindították a nyolcvan év felettiek vakcinázási regisztrációját. A régióktól kidolgozott internetes foglalási felületek teljesen lefagytak a túljelentkezéstől.



A vakcinaszállítmányok rendszeres érkezése esetén a legidősebbek kapnak oltást. A nyolcvan év felettiek száma meghaladja a négymilliót. Az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) korábban az AstraZenecát csak ötvenöt év alatt ajánlotta. Az Aifa kedden azonban úgy pontosított, hogy ez az oltóanyag az ötvenöt felettieknek is beadható, ha nem krónikus betegek.



A lombardiai vakcinázási kampány élére kinevezett Guido Bertolaso, az olasz polgári védelem volt vezetője, keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a tízmilliós térség lakosságát júniusig be akarják oltani.



"Február-márciusban a vakcinák lassú érkezését várjuk, de utána maximális sebességre kapcsolhatunk" - hangoztatta. Lombardiában az idősek február 24-től regisztrálhatnak.



Sandra Zampa egészségügyi államtitkár úgy nyilatkozott, hogy "hatalmas erőfeszítéssel" októberig az lakosság hetven százalékát be akarják oltani.



A minisztérium adatai szerint több mint kétmillió személyt oltottak be, ebből több mint 683 ezren kaptak már második dózist.



A halottak száma kedden túllépi a 89 ezret.