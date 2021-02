Koronavírus-járvány

Már több amerikait oltottak be Covid-19 ellen, mint ahányan megfertőződtek - áll a Bloomberg hírügynökség hétfői jelentésében. Az Egyesült Államokban 26,5 millió ember kapott legalább egy adag oltást, a járvány kezdete óta pedig 26,2 millió koronavírusos esetet regisztráltak.



"Megjegyezhetjük, hogy ma először az adatok azt mutatják, hogy több embert oltottak be, mint amennyit újonnan diagnosztizált esetként jelentettek" - mondta a Dél-Kaliforniai Egyetem orvos-professzora. Paula Cannon úgy fogalmazott: ezt mindenképpen érdemes megünnepelni.



A Bloomberg elemzése szerint a mérföldkő akkor következett be, amikor az Egyesült Államok élre állt abban a rangsorban, amely a naponta beadott koronavírus-vakcina arányát mutatja országokra lebontva. Mint írják: Amerikában mintegy 1,35 millió adag vakcinát adnak be naponta. Az amerikaiak körülbelül 7,8 százaléka kapott már legalább egy oltást, míg a lakosság 1,8 százaléka már mindkettőt megkapta.