Koronavírus-járvány

Ismét a járvány terjedésének növekedését jelzi a reprodukciós ráta Izraelben

Ismét a koronavírus-járvány terjedésének növekedését jelzi a reprodukciós ráta Izraelben a január elején kezdődött zárlat ellenére - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



A betegség terjedését mutató ráta többhetes csökkenés után emelkedett ismét az egészségügyi minisztérium számításai szerint, és megközelítette az 1-et. Egy fölött a járvány terjed, egy alatt pedig visszaszorulóban van.



Az arab lakosságnál ez a mérőszám jelenleg 0,95, a legfertőzöttebb ultaortodoxoknál 0,87, és az ország fennmaradó, a járványügyi előírásokkal szemben "normakövetőbbnek" tekintett részénél 1,02.



A romló adatok alapján az egészségügyi minisztérium és Benjámin Netanjahu miniszterelnök szeretné ismét meghosszabbítani a péntek reggel lejáró zárlatot, de ezt csak akkor tudják megszavazni, ha álláspontjukat elfogadja az eddig a nyitás mellett kardoskodó Beni Ganz védelmi miniszter is.



Netanjahu ügyvédjei a kormányfő február 8-ra elhalasztott perének újabb eltolását fontolgatják abban az esetben, ha ismét meghosszabbítanák a zárlatot - jelentette esti híradójában a 13-as kereskedelmi televízió.



Aviad Glickman, a tévé jogi szakértője szerint egy újabb halasztás esetén valószínűleg már csak a március 23-i parlamenti választások után folytatódna a kormányfő korrupciós pere, ami igen előnyös lenne Netanjahu számára, mert a voksolás előtt nem kerülnének nyilvánosságra a számára kedvezőtlen tanúvallomások.



Az izraeli hadseregben a közelmúltban mért magas koronavírus-fertőzési arány miatt Aviv Kochavi vezérkari főnök elrendelte, hogy a zárják le a laktanyákat, vagyis az ott szolgálóktól vonják meg a kimenőket.



Ez alól csak a már beoltott vagy tesztelés nyomán "vírusmentesnek" nyilvánított egységek jelentenek kivételt, ők a szokásos szabadságolási menetrend szerint élhetnek tovább. A továbbra is "nyitott" laktanyákban kis, egymástól elkülönített csoportokban lesznek a katonák, hogy ne adják tovább a fertőzést, ha esetleg vírushordozóvá válnak.



Hétfőn 82 903 embert oltottak be először, és 33 837-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 165 545 ember (az ország lakosságának 34,35 százaléka) kapta meg az első és 1 824 750-en a második dózis vakcinát is.



Hétfőn 93 032 tesztből 8271 vírushordozót azonosítottak, ami 9,2 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 656 016-an fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. A harmadik járványhullám mostani, már visszavonuló szakaszában 71 331 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1855 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1143-an súlyos állapotban vannak, és 326 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 4863-an haltak meg Izraelben.