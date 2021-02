Kultúra

A szexuális bántalmazással vádolt Marilyn Mansonnal szerződést bontott a lemezkiadója

Korábbi barátnője és jegyese, Evan Rachel Wood színésznő a közösségi médián nyilvánosságra hozta, hogy a rockzenész évekig bántalmazta szexuálisan. 2021.02.02 11:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 33 éves színésznő egy Instagram-bejegyzésben vádolta meg Mansont azzal, hogy "szörnyűséges bántalmazásokat" kellett tőle elszenvednie. Wood 2007-től járt a nála csaknem húsz évvel idősebb Mansonnal, és 2010-ben rövid ideig jegyesek is voltak.



"A bántalmazóm neve Brian Warner, akit a világ Marilyn Manson néven ismer. Tinédzser koromtól volt velem kapcsolatban, és évekig szörnyűségesen bántalmazott" - írta a színésznő, hozzátéve, hogy "agymosás és manipuláció" áldozata volt. Hétfőn további három nő is az Instagramon vádolta meg a sztárt azzal, hogy az elmúlt tíz évben érzelmileg és fizikailag bántalmazta őket.



Manson lemezcége, a Loma Vista Recordings közleményben jelentette be, hogy Wood és a többi nő által megfogalmazott "zavarba ejtő gyanúsítások" alapján a cég azonnali hatállyal beszünteti Manson új albumának promócióját, és többé nem is dolgozik együtt Mansonnal.



Manson az Instagramon azt válaszolta a vádakra, hogy minden intim kapcsolata teljes mértékben közös megegyezésen alapult. Mint írta, "tekintet nélkül arra, hogy hogyan - és miért -, mások most úgy döntöttek, hogy megmásítják a történteket, ez az igazság".



Az énekes dalszerző gótikus ihletésű fekete ruháiról és erős sminkjeiről ismert. Legnépszerűbb számai között szerepel a The Dope Show és a Personal Jesus.



Wood gyermekszínészként kezdte pályafutását, egyebek mellett a Tizenhárom, a Pankrátor és a Mildred Pierce című filmekben is szerepelt. Az utóbbi időben a Westworld című sorozatban láthatta a közönség.



Mansont korábban is megvádolták már szexuális zaklatással és bántalmazással. 2018-ban azonban a Los Angeles megyei ügyészség nem emelt ellene vádat, mert a feljelentést nem találták megalapozottnak. A 2011-ben történt zaklatást bejelentő személyt nem nevezték meg az ügyben, csak Manson ismerőseként szerepelt. Manson akkor is tagadta a vádakat.



2017-ben Wood is azon nők között volt, akik a MeToo-mozgalom kezdetekor a közösségi médián írtak az ellenük elkövetett szexuális zaklatásról és erőszakról. 2018-ban vallomást is tett a törvényhozás igazságügyi albizottsága előtt az őt ért lelki, fizikai és szexuális bántalmazásról.