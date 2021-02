Oroszország

Börtönbe küldhetik Navalnijt

Moszkva városi bíróságán rendkívüli rendőri készültség mellett megkezdődött kedden a tárgyalás, amelyen eldől, hogy letöltendővé változtatják-e az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben 2014-ben kiszabott, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést.



A bíróság elrendelheti, hogy Navalnij a felfüggesztett büntetés szabályainak megsértése miatt töltse le a rá kiszabott, három és fél évi szabadságvesztést, amelyből levonásra kerül tíz hónap házi őrizetben eltöltött idő.



A bíróság épületének környékén több utcát előzetesen lezártak. A tárgyalást megelőzően a helyszín közelében többeket őrizetbe vettek. A pert a sajtó fokozott érdeklődésére és a járványügyi előírások betartására hivatkozva helyezték át az illetékes kerületi bíróságról a fővárosi törvényszékre. Navalnij előzetes letartóztatásáról január 18-án az egyik himki rendőrparancsnokságon rendezett tárgyaláson döntöttek.



A Navalnijra kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés letöltendőre változtatását az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) kezdeményezte, és a főügyészség is támogatásáról biztosította. A politikus ügyvédei a kereset elutasítását kérték.



A hatóságok indoklása szerint a politikus tavaly január és augusztus között hat alkalommal sértette meg a felfüggesztett büntetés szabályait azzal, hogy nem jelent meg a kötelező ellenőrzésen. A hatóságok kifogásolták, hogy Navalnij azután is csak késve és írásban jelentkezett, hogy kiírták a berlini Charité kórházból, ahol mérgezés miatt gyógykezelték, és nem bizonyította, hogy rehabilitációs gyógykezelésben részesül.



Az ellenzéki aktivistát augusztus 20-án Omszkban kómás állapotban szállították kórházba, mert több nyugati laboratórium egybehangzó szakvéleménye szerint megmérgezték. Onnan a berlini Charité klinikára szállították gyógykezelésre. Navalnij azt állította, hogy Vlagyimir Putyin utasítására a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) próbálta megmeggyilkolni. A Kreml ezt az állítását és a mérgezés vádját is valótlannak minősítette.



Navalnijt január 17-én a moszkvai repülőtéren vették őrizetbe, amikor visszatért Németországból, majd elrendelték a 30 napos előzetes letartóztatását.



Ezt követően a Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) a világhálón közzétett egy dokumentumfilmet, amely szerint Vlagyimir Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos uradalmat építtetett fel magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. A YouTube számlálója kedd délelőtt több mint 107 millió megtekintést mutatott. A Kreml a közlést valótlannak minősítette.

Navalnij és híveinek felhívására január 23-án és 31-én országos, hatósági engedély nélküli tiltakozást tartottak. Az első megmozduláson az OVD-Info jogvédő szervezet szerint több mint 4000, a másodikon pedig több mint 5400 embert vettek őrizetbe. A politikus követői a keddi bírósági tárgyalás napjára újabb tüntetést hirdettek meg.



Alekszej Navalnijt és öccsét, Oleget az Yves Rocher Vostok-ügyben 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén ítélték el, amiért szállítmányozási cégük, a Glavpodpiszka a vád szerint túlszámlázott a francia kozmetikai cég oroszországi leányvállalatának. Az Yves Rocher az ítélethirdetését megelőzően közölte, hogy anyagi kár nem érte.



Alekszejre három és fél év, öt évre felfüggesztett, az öccsére, Olegre pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság, Oleg le is töltötte. Az ítélet szerint a fivérek 26,8 millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának, és további 4,5 milliót egy másik cégnek. Navalnij támogatói szerint az ügyben politikai verdikt született.



Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2017 októberében "önkényesnek" és "nyilvánvalóan észszerűtlennek" minősítette az ítéletet, azt állította, hogy a Navalnij fivérektől megtagadták a tisztességes eljáráshoz való jogukat, és felülvizsgálatot kért. Az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a bírósági döntést.



A jogi végzettségű, 44 éves Alekszej Navalnij az orosz parlamenten kívüli ellenzék legismertebb képviselője. A 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt, a 2013-as moszkvai polgármester-választáson pedig meglepetésre a második helyen futott be. Az elmúlt években több országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett. Több nem engedélyezett megmozdulás miatt elzárásra ítélték.



A 2018-as elnökválasztáson Navalnij megpróbálta Vlagyimir Putyin kihívójaként pozícionálni magát, ám a Központi Választási Bizottság - a függőben lévő büntetéseire hivatkozva - elutasította jelöltként történő bejegyzését. Pártalapítási kísérleteit a hatóságok rendre meghiúsították.