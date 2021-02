Koronavírus-járvány

Szigorúbban fogják ellenőrizni a csehek az országba érkező külföldieket

Az eddiginél szigorúbban fogják ellenőrizni a Csehországba érkező külföldi állampolgárokat, a járványügyi intézkedés pénteken lép életbe - jelentette be Tomás Petrícek cseh külügyminiszter a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón Prágában.



Tomás Petrícek szerint a cseh kormány ezzel a lépéssel a koronavírus új mutációinak a terjedésére reagál.



Csehország eddig a más országok kockázatosságát az úgynevezett szemafor rendszerrel jelölte, amelyben minden szín a kockázatok egy-egy szintjének felelt meg. Eddig az európai országok többsége a piros színű sávban volt, ami magas kockázatnak felelt meg. Pénteken bevezetik az Európai Unió által előírt nagyon magas kockázati sávot is, amely sötét pirossal lesz jelölve.



Magyarország továbbra is a magas kockázati szintet jelölő piros sávban marad - derül ki a cseh külügyminisztérium közleményéből. Az ebbe a kockázati sávba tartozó személyek csak negatív antigén- vagy PCR-teszttel léphetnek be Csehországba. Új követelmény ezen személyek iránt péntektől, hogy a beutazást követő öt napon belül immár Csehországban PCR-tesztnek kell alávetniük magukat. A cseh külügy szerint ebbe a csoportba összesen 19 ország fog tartozni, Magyarországon kívül például még Németország, Lengyelország, Ausztria, Franciaország, Románia és Olaszország.



A nagyon magas kockázattal rendelkező országok állampolgárai csak negatív PCR-teszttel érkezhetnek Csehországba, ahol azonnal karanténba kell vonulniuk. Öt nap elteltével új PCR-tesztet kell készíteniük, s ha az negatív eredményt hoz, a karantén megszűnik. Az érintett személyeknek azonban további öt napig kötelező lesz legalább FFP2 színtű légzésvédőt hordaniuk. Ebbe a legkockázatosabb sávba többek között Szlovákia, Spanyolország, Portugália és Írország fog tartozni.



A narancssárga, közepesen kockázatos országok polgárainak kötelező lesz a 48 óránál nem régibb negatív antigén- vagy PCR-teszt felmutatása a határon. Ebbe a kategóriába egyebek között Finnország, Izland, Görögország és Norvégia fog tartozni.



A Csehországon átutazókra mindez továbbra sem vonatkozik majd, de az eddigi 24 óra helyett 12 óra alatt kell majd átutazniuk az országon. Kivételek érvényesek a határ menti ingázókra is.



A legalacsonyabb kockázatú zöld sávba sorolt országok - például a Vatikán, Új Zéland, Thaiföld vagy Szingapúr - polgárai feltételek nélkül érkezhetnek Csehországba.



A cseh kormány már múlt szombattól korlátozta a külföldiek beutazását. A külföldiek csak rendkívül indokolt esetekben léphetnek be Csehországba. Kivételt ez alól a Csehországban dolgozó vagy tanuló külföldi állampolgárok kaptak.