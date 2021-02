Koronavírus-járvány

Az orosz vakcinák prioritást fognak élvezni Oroszországban

A Szputnyik V-ből az év közepéig 30 millió adagot kell legyártani és az EpiVacCoronából is jelentős mennyiséget a tömeges oltáshoz. 2021.02.01 18:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Covid-19 elleni külföldi vakcinák csak abban az esetben jelenhetnek Oroszországban, ha bebizonyosodik, hogy hatékonyak és biztonságosak, az orosz oltóanyagok prioritást fognak élvezni - jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke orosz újságíróknak egy hétfőn több helyen megjelent interjúban.



"Ami a külföldi vakcinákat illeti: senki sem kínálja nekünk őket különösebben, mert minden ország elsősorban a saját szükségleteit igyekszik kielégíteni és a saját lakosságát akarja átoltani" - nyilatkozott.



Hozzátette, hogy mindemellett kínai részről vannak ilyen ajánlatok, amelyeket orosz részről tanulmányozni fognak.



"Ha valamely készítményt hatékonynak és biztonságosnak ismernek el, az megjelenthet a piacunkon" - fogalmazott a volt elnök és ex-miniszterelnök, hozzátéve hogy a fő feladat Oroszországban most a saját fejlesztésű vakcinák gyártásának felfuttatása.



Mint mondta, a Szputnyik V-ből az év közepéig 30 millió adagot kell legyártani és az EpiVacCoronából is jelentős mennyiséget a tömeges oltáshoz. Kifejezte reményét, hogy addigra a CoviVac is használatban lesz.



Közölte, hogy ő már beolttatta magát az egyik orosz vakcinával, de nem árulta el, hogy melyikkel.



Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 17 648-cal 3 868 087-re emelkedett a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint. A növekmény 0,46 százalék, az új esetek 10 százaléka tünetmentes.



Az aktív fertőzöttek száma 476 295, a halálos áldozatoké 437-tel 73 619-re, a felépülteké pedig 18 169-cel 3 318 172-ra emelkedett.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 102,3 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 333 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 633 175 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.