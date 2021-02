Koronavírus-járvány

Az EU járványvédelmi központja nyomon követi a tagállamok oltási folyamatait

Az ECDC által eddig összegyűjtött adatok szerint 8,23 millió adag vakcinát adtak be a tagországokban, bár a hivatal szerint a tényleges adatok ennél sokkal magasabbak, több ország még nem közölt adatokat. 2021.02.01 18:46 MTI

Az uniós tagállamok koronavírus elleni oltási folyamatait nyomon követő mechanizmus létrehozását jelentette be hétfőn az Európai Unió Járványvédelmi és Betegségmegelőzési (ECDC) Központja.



A stockholmi székhelyű ECDC, amelynek a 27 uniós tagállamon kívül Liechtenstein, Norvégia és Izland is a tagja, hétfőn tette közzé honlapján az első - még korántsem teljes - adatokat.



A központ honlapján található bejelentés szerint Covid-19 Vaccine Tracker (védőoltás-követő) nevű alkalmazás célja, hogy áttekinthetővé és összehasonlíthatóvá tegye a vírus elleni oltással kapcsolatos tagállami eljárási módszereket, stratégiákat, többek között az oltási kampányokat és az oltóanyagok területi elosztottságát. Előzetes adatokat szolgáltat továbbá a beoltottság tagállami arányairól is.



Az ECDC ezenkívül saját jelentésben fog beszámolni a tagállami oltási stratégiákról, amely egyben iránymutatással és részletes információkkal is szolgál a nemzeti egészségügyi hatóságoknak az oltások ütemezéseinek hatékonnyá tételéhez.



Az ECDC által eddig összegyűjtött adatok szerint 8,23 millió adag vakcinát adtak be a tagországokban, bár a hivatal szerint a tényleges adatok ennél sokkal magasabbak, több ország még nem közölt adatokat.