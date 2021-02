Jegesmedveikrek születtek a detroiti Állatkertben - videó

Jegesmedveikrek születtek a Detroiti Állatkertben: az intézmény közleménye szerint a még novemberben világra jött bocsok egyikét az anyjuk, a másikat emberek nevelik, mivel születésekor rossz egészségi állapotban volt.



Több mint 15 éve ez az első alkalom, hogy jegesmedvekölykök születtek és nevelkednek az állatkertben. A nyolcéves anyaállat, Suka 2018-ban és 2019-ben is szült, ám a bocsok nem maradtak életben.



Az egyelőre név nélküli ikrek apja a 16 éves Nuka.



Az állatkert munkatársai szerint jegesmedveikreket ritkán szoktak szétválasztani egymástól, így a mostani alkalom kivételes lehetőséget nyújt a kutatóknak annak tanulmányozására, hogy milyen különbségek figyelhetők meg az anyaállat és az emberek által nevelt bocs között.



A kölykök egy infravörös kamerákkal felszerelt speciális odúban jöttek a világra. Két nappal a születésüket követően a gondozóknak feltűnt, hogy az egyik kölyök, egy nőstény, nem mozog annyit és erőtlennek tűnik. A bocs ezután speciális kezelést kapott és a testsúlya múlt héten már meghaladta az 5 kilogrammot.



Az állatkert szerint noha Suka gondos anya, egyelőre bizonytalan, hogy az elválasztott kölyök visszatérhet-e hozzá.



Az ikrek jelenleg el vannak különítve és a látogatók nem láthatják őket közvetlenül.



A koronavírus-járvány miatt az állatkert csupán előzetes foglalással látogatható.

Enjoy a few precious moments with Suka and her cub from the specially-designed, private maternity den at the Detroit Zoo.



Learn more about her birth and babies: https://t.co/mBO4ShBrTH #DetroitZoo #ZooBabies #VitaminZ #polarbears pic.twitter.com/miYtnAUCdS