Franciaországban egy hónapig nem kapnak állami támogatást az illegálisan kinyitó vendéglátóhelyek

A koronavírus-járvány miatti állami támogatások egyhavi megvonásával sújtja a francia kormány azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek helyben, az asztaloknál szolgálják ki a vendégeiket - jelentette be Bruno Le Maire gazdasági miniszter, miután több étteremtulajdonos is kinyitásra szólította fel a vendéglátóipart.



Az ágazatban a támogatások ellenére egyre nagyobb az elégedetlenség az október 30. óta érvényben lévő hatósági bezárás miatt, s egyre több étteremtulajdonos buzdít a szabályok áthágására.



Jóllehet a vendéglátóhelyek elvitelre kiszolgálhatnak vagy házhoz szállítást is vállalhatnak, Jean Castex miniszterelnök szerint február közepe előtt nem várható a jelenlegi korlátozások enyhítése, miután a járvány terjedése szempontjából a közös étkezést a kormány kiemelt kockázatnak tekinti.



"Ez nagyon nehéz az étteremtulajdonosoknak, morálisan és gazdaságilag is" - ismerte el hétfőn Bruno Le Maire gazdasági miniszter az RTL rádióban, ugyanakkor szerinte "minden ez nem indokolja, hogy ne tartsuk be a szabályokat, amelyek egészségügyi intézkedések".



Az elmúlt héten országszerte több étterem is a megnyitás mellett döntött, az internetre is feltöltöttek felvételeket arról, hogy az asztaloknál fogadják a vendégeket, mint ahogy az, január 27-én a dél-franciaországi Nizzában történt egy vendéglátóhelyen. Párizsban csütörtökön és pénteken 24 illegálisan megnyílt vendéglátóhelyet büntetett meg a párizsi prefektúra.



A kormány pénteken jelentette be, hogy a koronavírus fertőzőbb variánsai terjedésének megakadályozása érdekében a rendőrség megszigorítja a korlátozások ellenőrzését.



A gazdasági tárca jelezte, hogy nemcsak az éttermeket fogják ellenőrizni, hanem azt is, hogy egy üzletben 10 négyzetméterenként nem lehet több egy vásárlónál.



A szabályszegőknek először pénzbüntetésre, majd hatósági bezárásra kell számítaniuk.



A gazdasági miniszter szerint az illegálisan megnyitó éttermek esetében egyelőre elszigetelt jelenségről van szó, de nem szeretné "ha elterjedne és szokássá válna a tiltás megsértése". Arra hívta fel a figyelmet, hogy valójában "nem tiltásról van szó, hanem egy olyan kollektív szabályról, amely szavatolja valamennyiünk egészségét".



A tárcavezető szerint a délután 6 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalomnak "vannak eredményei", s miközben az általános karantén a kereskedelem és az iskolák bezárásával havi 15 milliárd euróba kerül az államnak, addig a kijárási tilalom csak 6 milliárd euróba. A 9 milliárd eurós különbözetből "kórházakat, bölcsődéket, iskolákat, egyetemeket lehet felújítani" Bruno Le Maire szerint.



Franciaországban a kényszerszabadságra küldött dolgozók teljes fizetésüket megkapják a hatósági zárlat idején, a vállalkozóknak, így az étteremtulajdonosoknak pedig vagy havi 10 ezer eurós kártérítést vagy pedig a 2019-es forgalmuk 20 százalékának megfelelő összegű támogatást utal havonta az állam, ez utóbbi felső határa havi 200 ezer euró.