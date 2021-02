Koronavírus-járvány

Ezentúl SMS-ben kell engedélyt kérni a lakás elhagyásához?

A szlovák egészségügyi miniszter szerint a jelenlegi, szigorú lezárás nem elég, így mérlegelik annak lehetőségét, hogy teljes lakhelyelhagyási tilalmat vezessenek be, amely alól SMS-ben kell majd kivételt kérni - írja az Új Szó.



Marek Krajcsi (OˇaNO) egészségügyi miniszter hétfőn elmondta, hogy a kórházak telítettek, és nem tudni, hogy mennyi ideig bírja még az egészségügy. A mostani zárást már alig lehet szigorítani, így a szlovák kormány tényleg gondolkodik azon a megoldáson, hogy teljes lakhelyelhagyási tilalmat vezetnének be, amely alól csak egy SMS-ben kért engedély birtokában kaphat valaki kivételt.



Az engedélyt egy központból kell kérni, és a központnak jóvá kell hagynia az indokot. A lakást viszont csak így is rövid időre lehetne elhagyni. Aki elhagyja az otthonát, annál a rendőrség ellenőrizhetné az SMS-ben rendelkezésre álló engedélyt.



Az ötletet támogatja a belügyminiszter is, szerinte ugyanis Görögországban sikeresen alkalmazták már a megoldást. A járványkezeléssel foglalkozó tanács kedden ül össze, azaz holnap születhet döntés a szigorról.



Szlovákia egyébként élen jár az egyedi járványkezelési megoldásokban, két hete hétvégén például harmadszor tesztelték le a teljes lakosságot. A járványügyi adatok mégsem jók, ami alighanem a karácsony előtti rendkívül laza szabályozás és tömeges mozgás eredménye, valamint a szabályok gyors változása miatt átláthatatlan járványkezelésé.