Koronavírus-járvány

Horvátországban nem nyitottak ki a vendéglátóhelyek, de a tulajdonosok tüntetésre készülnek

A bejelentések ellenére nem nyitották meg a vendéglátóhelyeket a tulajdonosok hétfőn Horvátországban, tiltakozásul a járványügyi korlátozások ellen, de nagyszabású tüntetésre készülnek szerdán - közölte az N1 horvát kereskedelmi hírtelevízió.



A horvát sajtó szerint ennek az az oka, hogy a járványügyi szabályok megszegéséért 20 ezertől 70 ezer kunáig (1-3 millió forint) terjedő pénzbírság is kiszabható, valamint emberéletek veszélyeztetéséért három év börtönbüntetésre is ítélhetik a vétkeseket. Vasárnap még arról szóltak a hírek, hogy Zágrábban száz, országszerte pedig ötezer kávézó és étterem tervezi, hogy a korlátozások ellenére kinyit.



Egyetlen edzőterem nyitott ki hétfőn reggel Zágrábban. A tulajdonosát elvezette a rendőrség, és eljárást kezdeményeztek ellene.



Horvátországban az utóbbi 24 órában 94 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 232 520-at. Egy nap alatt 27 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak számát 5054-re emelve. Kórházban 1288 beteget ápolnak, közülük 98-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma 2551.



Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: tovább csökkent az újonnan azonosított fertőzöttek és a korházi kezelésre szoruló betegek száma. Kiemelte továbbá, szeptember óta először fordult elő, hogy az intenzív osztályon kezelt betegek száma száz alá csökkent.



Ez derűlátásra ad okot, de az egész helyzet továbbra is veszélyes lehet, ezért óvatosnak kell lenni - hangsúlyozta.



A szomszédos Szlovéniában hétfőre 353-mal 166 754-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 19 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3522-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1066-an vannak kórházban, 169-en intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 17 301.



Szlovéniában múlt hét keddtől kilenc régióban a 12-ből megkezdődhetett az oktatás az elemi iskolák első három osztályában, és kinyithattak az óvodák. Két nappal később a kormány két régióban a kilencből ismét bezárta a nevelési és oktatási intézményeket azzal az indokkal, hogy romlott a járványhelyzet. Vasárnap ezért országszerte több ezren vonultak az utcára, szülők, tanárok és gyerekek, hogy tüntessenek az intézkedés ellen. A demonstrációk hétfőn is folytatódnak.



Janez Jansa kormányfő szerint "értehetetlen és veszélyes" a gyerekeket politikai célokra felhasználni.



A miniszterelnök Twitter-bejegyzésében azt írta: a járványhelyzet az országban és a két régióban, amelyekben újra zárlatot rendeltek el, jobb lehetne, ha az emberek nem szállnának szembe a kormány intézkedéseivel.