Koronavírus-járvány

Megduplázták a járványügyi szabályokat megszegők bírságait Izraelben

A kneszet, az izraeli törvényhozás megszavazta a járványügyi szabályokat megszegők bírságainak megduplázását - jelentette a 12-es kereskedelmi televízió vasárnap este.



Vasárnap délután a kneszetben 40-en 18 ellenében megszavazták második és harmadik olvasatában, vagyis elfogadták a járványügyi előírásokat megszegők büntetésének megduplázásáról szóló törvénymódosítást. Az utlrarotodox és az arab pártok képviselői szavaztak az indítvány ellen.



Az új szabályozás az eddigi 5000 sékelről (közel félmillió forint) 10 000 sékelre (egymillió forintra) emelte fel a kiszabható bírság összegét, és lehetővé tette a zárlat idején nyitva tartó intézmények azonnali bezárását is.



Beni Ganz, a Kék-Fehér párt elnöke, védelmi miniszter, a bírságok megduplázásától és a helyszíni bezárástól tette függővé az országos zárlat meghosszabbításának megszavazását.



Azért követelte a bírságok felemelését és az azonnali bezárás lehetőségét, hogy azonos elbírálás alá essenek az előírások megszegői, bármely társadalmi csoporthoz vagy településhez is tartozzanak, miután az elmúlt hetekben rendre arról számolt be a helyi média, hogy az országos zárlat ellenére az ultraortodoxoknál tovább működik az iskolák nagy része.



"Örülök, hogy végtelen elutasítási kísérlet után ma elfogadják azt a törvényt, amely fokozott és egyenlő végrehajtást tesz lehetővé az egész lakosságot károsító, annak egészségét veszélyeztető összes kisebbséggel szemben" - mondta Ganz a kneszet plénumán.



"Ma reggel olyan jeruzsálemi képeket láttam, amelyeken törvénysértők ezrei tolonganak. Ez nem fegyelmezett viselkedés, és ez minden csoportra és kisebbségre érvényes. Tiszteletben kell tartanunk a törvényeket, és erőskezű végrehajtásra van szükségünk, mert különben még inkább eleszítjük kormányunkat, szuverenitásunkat, végrehajtó intézményeinket és törvényeinket" - tette hozzá.

"Ez a törvény nem az ultraortodoxok vagy az arabok ellen szól, hanem az emberi életek megmentését szolgálja" - állapította meg, ezzel a szabályozást elutasító, és a járványügyi rendelkezéseket leginkább megsértő két izraeli társadalmi csoportra utalva.



Ganz a jeruzsálemi képekkel a vasárnapi ultraortodox tömegre utalt, amely egy főrabbi temetése előtt elárasztotta a város utcáit. A 99 éves korában SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben elhunyt Mesulam Dovid Soloveitchik rabbi temetésére mintegy tízezres ultraortodox tömeg gyűlt össze - jelentős többségében maszkok nélkül -, hogy együtt kísérjék utolsó útjára vallási vezetőjüket.



Este egy másik, szintén covid miatt elhunyt idős rabbi, Jichák Seiner temetésére várnak ismét ezreket Jeruzsálembe, akik a járvány idején sem mondanak le a helyi vallási hagyományokról, és személyesen kísérik el otthonától a temetőig egykori rabbijukat.



A rendőrség sem a délutáni, sem az esti temetésnél nem akadályozta meg a több ezres tömeg gyülekezését, és nem oszlatta a tömeget.



"Egyedül vagyunk ebben az erőfeszítésben. Ne várják el tőlünk, hogy akár vérontás árán is elvégezzük a piszkos munkát!" - nyilatkozta a 12-es tévének nevét nem vállalva a rendőrség egyik vezetője.