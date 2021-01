Koronavírus-járvány

Horvátország és Szlovénia nem tervez további enyhítéseket

Néhány járványügyi korlátozás megszüntetése után sem Horvátország, sem Szlovénia nem tervez további enyhítéseket az elkövetkező hetekben - közölte a helyi sajtó pénteken.



Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: heti és napi szinten is csökkent az újonnan fertőzöttek száma, ami tükröződik a kórházi ellátásra szoruló betegek számában is.



Hosszú idő után először fordult elő, hogy a kórházban kezelt betegek száma 1300 alá csökkent - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ennek ellenére ezen betegek klinikai képe továbbra is súlyos, amit a téli időszaknak tulajdonított.



Úgy vélte: óvatosnak kell lenni a korlátozások enyhítésével, és semmiképpen sem szabad lazítani.



Figyelembe kell venni, milyen következményekkel járhat az új vírusváltozat megjelenése, valamint azt, hogy továbbra is akadozik a védőoltás-szállítmány - mutatott rá.



Horvátország a héten enyhített néhány járványügyi korlátozáson, így hétfőtől újraindulhat a hagyományos oktatás az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban, és engedélyezik a szabadtéri sportolást is. Nem engedélyezték viszont a kávézók és éttermek teraszainak megnyitását, ami miatt a vendéglátósok azzal fenyegetőznek, hogy február 1-jétől a tiltások ellenére kinyitnak.



Horvátországban az utóbbi 24 órában 561 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 231 539-et. Egy nap alatt 29 újabb beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak számát 4972-ra emelve. Kórházban 1286 beteget ápolnak, közülük 121-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív esetek száma 3117, és eddig közel 80 ezer embert oltottak be a koronavírus ellen.



A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 1294-gyel 164 529-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában húsz beteg hunyt el, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3468-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1082-en vannak kórházban, 169-en intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 17 482. Az országban eddig 52 214 embert oltottak be a koronavírus ellen.



Szlovéniában is enyhítettek a héten, hét régióban a 12-ből kinyithattak az óvodák, és megkezdődhet a tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában, valamint a laboratóriumi gyakorlatok az egyetemisták számára. Kinyithattak továbbá a múzeumok, a könyvtárak, a galériák, az autószerelő műhelyek és más hasonló szolgáltatók, néhány üzlet, és itt is engedélyezték a szabadtéri sportolást, a következő hetekben azonban nem tervez további enyhítést a kormány.



Ezt Janez Jansa kormányfő jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján. Mint mondta, továbbra is tartják magukat ahhoz az ütemtervhez, amelyben mennyiségi sávokat határoztak meg a napi új esetek, valamint a kórházban kezelt betegek számára vonatkozóan. Okként említette még a brit vírustörzs jelenlétét is az országban.