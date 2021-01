Koronavírus-járvány

WHO: a vakcinák 75 százalékát mindössze tíz országban használták fel

A WHO főigazgatója szerint nem helyes, ha a gazdag országok fiatalabb és egészségesebb állampolgárai hamarabb oltatnák be magukat, mint a szegény országok idősebb polgárai és egészségügyi dolgozói. 2021.01.28 08:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus elleni vakcinák 75 százalékát mindössze 10 országban használják fel - figyelmeztetett szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, aki igazságosabb oltási kampányt sürgetett.



"A koronavírus elleni oltóanyagokat a világ 50 országában alkalmazzák, szinte kivétel nélkül gazdag országokban. A vakcinák 75 százalékát mindössze 10 országban használták fel" - mondta Tedrosz. A WHO főigazgatója szerint nem helyes, ha a gazdag országok fiatalabb és egészségesebb állampolgárai hamarabb oltatnák be magukat, mint a szegény országok idősebb polgárai és egészségügyi dolgozói.



"A helyzetet súlyosbítja a tény, hogy a gyártók elsőbbséget adtak a hatósági jóváhagyásnak a gazdaságilag fejlett országokban, ahelyett, hogy előbb teljes listákat bocsátottak volna a WHO rendelkezésére a veszélyhelyzetet illetően" - fogalmazott Tedrosz. "Az igazságos oltási program nem csak egy erkölcsi kötelesség. Ettől függ a világjárvány vége" - tette hozzá a WHO főigazgatója, aki bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte a szükségesnél több oltóanyagot vásároltak.



Mike Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója ugyancsak szerdán kijelentette: meggyőződése szerint képesek módosítani az oltóanyag hatékonyságát a koronavírus újabb, fertőzőbb törzseivel szemben. Ryan példaként az influenzaoltást hozta fel, amelyet az adott influenzaszezonban szintén képesek módosítani úgy, hogy hatásos legyen az influenzavírus újabb variánsaival szemben.