USA

Határozatlan időre meghosszabbította Trump fiókjának tiltását a YouTube

Határozatlan időre meghosszabbította Donald Trump volt amerikai elnök felhasználói fiókjának tiltását szerdán a YouTube videómegosztó internetes portál.



A volt elnök fiókját először január 13-án függesztette fel a Google tulajdonában lévő vállalat, majd a múlt héten először, szerdán pedig újra bejelentették a tiltás meghosszabbítását. Donald Trump letiltott YouTube-csatornájának csaknem 2,8 millió feliratkozója van.



Az erőszakkal kapcsolatos folyamatos aggodalmak fényében a csatorna felfüggesztése továbbra is érvényben marad - jelentette ki szerdán nyilatkozatában a YouTube szóvivője.



Január 6-án a távozó elnök beszédet tartott Washingtonban, majd több száz híve megostromolta a Capitoliumot, ahol a kongresszus és a szenátus a Joe Bidenre leadott elektori szavazatok hitelesítése céljából tartott együttes ülését. Az összetűzésben öten életüket vesztették.



A Donald Trump elleni alkotmányossági vádeljárás (impeachment) megindítói szerint a volt elnök gyújtó hangú beszéde és közösségi felületein megjelent üzenetei okozták a zavargásokat.



Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője szintén január elején jelentette be, hogy Donald Trump Facebook- és Instagram-fiókját is határozatlan időre letiltják, ugyanis - mint fogalmazott - "egyszerűen túl nagy kockázatot jelent", ha továbbra is lehetővé teszik, hogy a volt elnök használja ezeket a platformokat.



Január elején a Twitter is tartósan és határozatlan időre felfüggesztette a volt elnök fiókját.