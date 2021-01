Lengyelország

A lengyel alkotmánybíróság közzétette a beteg magzatok művi vetélését tiltó döntésének indoklását

A taláros testület október 22-én alkotmánysértőnek ítélte azt a törvényi előírást, amely lehetővé teszi a terhesség megszakítását, amennyiben az orvos valószínűsíti, hogy a gyermek súlyos egészségkárosodással fog világra jönni. 2021.01.27

A lengyel alkotmánybíróság közzétette szerdán a beteg magzatok művi vetélését tiltó őszi döntésének indoklását, ami megnyitja az utat a feminista tömegtüntetéseket kiváltó ítélet hatályba lépéséhez.



Hivatalos bejelentés szerint még szerdán a jogi közlönyben is közzéteszik a döntést, amely ezt követően törvényessé válik.



A taláros testület október 22-én alkotmánysértőnek ítélte azt a törvényi előírást, amely lehetővé teszi a terhesség megszakítását, amennyiben az orvos valószínűsíti, hogy a gyermek súlyos egészségkárosodással fog világra jönni. A döntés eddig nem vált hatályossá, mert a jogi közlönyben csak írásos indoklással együtt hirdethetik meg, ez pedig csak most készült el.



Az alkotmánybíróság által kétségbe vont előírás annak a három kivételnek egyike, amelyek fennállása esetén az 1993 óta Lengyelországban érvényes abortusztörvény engedélyezi a terhességmegszakítást. A terhességmegszakítás még akkor lehetséges, ha az anya élete vagy egészsége veszélyben forog, illetve ha a megfogant élet bűncselekmény - nemi erőszak vagy vérfertőzés - következménye.



Az alkotmánybíróság indoklásában leszögezte: a magzat súlyos sérülésének vagy gyógyíthatatlan betegségének valószínűsítése nem elegendő indok ahhoz, hogy a prenatális fázisban lévő embert megfosszák életétől.



Az első kommentárok szerint az októberi alkotmánybírósági döntéshez fűzött indoklás gyakorlatilag lehetővé teszi az eddigi abortuszkompromisszum megőrzését, ugyanis lehet hivatkozni arra, hogy a magzat valószínűsített károsodása az anya életét és egészségét veszélyezteti. Ezt a kitételt az alkotmánybírák most először fogalmazták meg.



A Polsat News kereskedelmi hírtelevízió kommentárja szerint ez a megfogalmazás "kiskaput" nyit, az anya - akár pszichikai - egészségét ugyanis elvileg egy beteg gyermek születése is veszélyeztetheti.



A kompromisszumos értelmezés lehetősége ellenére a döntés várható hatályba lépése heves reakciókat váltott ki szerdán lengyel ellenzéki politikusok részéről. A fő parlamenti ellenzéki frakció, a Polgári Koalíció (KO) politikusai sajtóértekezletükön népszavazás kezdeményezését helyezték kilátásba az ügyben.



Borys Budka, a KO vezető pártjának, a Polgári Platformnak az elnöke provokációnak nevezte, hogy az alkotmánybírósági döntést a koronavírus-járvány elleni küzdelem közepette hirdetik meg a jogi közlönyben. Szerinte "egy ilyen álítéletre semmilyen jogállamiságot betartó kormány nem lesz tekintettel".



A korábbi tüntetéseket szervező Nők Sztrájkja feminista mozgalom vezetői sajtóértekezletükön kijelentették: készen állnak arra, hogy újból utcára vonuljanak.