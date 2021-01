Jog

Csehország kárpótlást fizet egy, a csehszlovák határon lelőtt volt NDK-állampolgár lányának

Ez az első eset, amikor a cseh hatóságok a rehabilitációs törvény alapján pénzbeli kárpótlást ítéltek meg egy, a szocialista rendszer idején Nyugatra menekülés közben a csehszlovák határon lelőtt idegen állampolgár leszármazottjának. 2021.01.27 19:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csehország kárpótlást fizet egy német állampolgárnak amiatt, hogy egykori keletnémet állampolgárságú apját 1977-ben a csehszlovák határőrök Nyugatra menekülés közben lelőtték - jelentette a Deník N internetes hírportál.



Ez az első eset, amikor a cseh hatóságok a rehabilitációs törvény alapján pénzbeli kárpótlást ítéltek meg egy, a szocialista rendszer idején Nyugatra menekülés közben a csehszlovák határon lelőtt idegen állampolgár leszármazottjának. Néhány éve azonban már volt egy hasonló eset, amikor kárpótlást adtak egy olyan volt NDK-s állampolgárnak, akit menekülési kísérlete közben a határőrök megsebesítettek. Ezt azonban az egészségkárosodásért fizették ki.



Gerhard Schmidt feleségével és három gyermekével 1977-ben a csehszlovák határon keresztül próbált meg illegálisan az akkori Nyugat-Németországba (NSZK) szökni. Az egyik csehszlovák határőr először figyelmeztető lövést adott le, majd amikor erre Schmidt nem reagált, rálőtt. A férfi a kórházban belehalt sebesülésébe. Feleségét és gyermekeit a csehszlovák hatóságok visszaküldték az NDK-ba.



A volt keletnémet állampolgárokat egy cseh bíróság tavaly rehabilitálta, a cseh igazságügyi minisztérium pedig most kedden mintegy 1300 eurónak megfelelő kárpótlást ítélt meg Gerhard Schmidt lányának, Astridnak, aki apja rehabilitálását és a bírósági eljárást kezdeményezte.



Vladimír Repka, az igazságügyi tárca szóvivője közölte, hogy ugyanilyen kárpótlási összegre jogosult a család többi tagja is, ha azt bírósági úton kérni fogják.



A Deník N úgy véli, hogy Gerhard Schmidt esete precedens értékű lehet. A prágai lapok korábban beszámoltak arról, hogy néhány lengyel állampolgár is azt tervezi, hogy hasonló sérelmeivel bírósághoz fordul.