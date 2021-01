Koronavírus-járvány

A kínai áldozatok hozzátartozóit nem engedik beszélni a WHO szakértőivel

A koronavírus kínai áldozatai közül többen érdekcsoportot alkottak, tavaly felelősségre vonást követeltek, pert is próbáltak indítani, most pedig beszélni szeretnének az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Vuhanban tartózkodó szakértőivel, de nyugati hírügynökségeknek arról számoltak be szerdán, hogy a hatóságok különféle eszközzel megpróbálják megakadályozni őket ebben.



A WHO szakértői csoportja több hónapi egyeztetés után csaknem két héttel ezelőtt érkezett meg a közép-kínai Vuhanba, hogy kínai kutatókkal közösen felkutassa a vírus eredetét, és választ találjon egyebek mellett arra a kérdésre, hogy milyen úton terjedhetett át emberre a feltételezések szerint denevérektől származó vírus. A szakértőknek érkezésüktől számítva kéthetes karantént kell eltölteniük, mielőtt csütörtökön munkához láthatnak.



Áldozatok csaknem száz hozzátartozójából állt az a csoport a Kínában népszerű WeChat közösségi portálon, amelynek tagjai tavaly követelték, hogy büntessék meg azokat a vuhani tisztségviselőket, akik lekicsinyelték a járvány súlyosságát nem sokkal annak egy évvel ezelőtti kitörése után, sőt megfeddték azokat, akik elsőként kongatták meg a vészharangot a városban. A hozzátartozók közül többen az igazságszolgáltatáshoz fordultak, de azt állítják, hogy panaszukat azonnal visszadobták. Most azt mondják, hogy amióta megérkezett oda a WHO küldöttsége, még nagyobb rajtuk a nyomás. Vannak közöttük olyanok - saját beszámolójuk szerint -, akiket azzal fenyegettek meg, hogy elbocsátják őket munkahelyükről, ha nyilvánosan beszélnek vádjaikról. Csang Haj, az érdekcsoport egyik vezetője a hírügynökségeknek elmondta, hogy WeChat-csoportjukat körülbelül tíz nappal ezelőtt blokkolták.



A járvány hivatalosan 3900 ember halálát okozta Vuhanban, vagyis a Kínában regisztráltak (4636) túlnyomó többségét. Az országban drákói intézkedésekkel sikerült már tavaly áprilisra megfékezni a járványt, bár az utóbbi hetekben újra elindult egy hullám, amely a legsúlyosabb azóta.



A kínai regisztrált fertőzöttek száma százezer, ez messze elmarad a világ más nagy országaiban regisztrált számoktól, a halálos áldozatok száma 4800. A kínai áldozatok hozzátartozói közül sokan kétségbe vonják ezeket a hivatalos adatokat, azt állítják, hogy sok beteg még azelőtt meghalt, hogy koronavírus-áldozatként azonosították volna.



A WHO azt mondja: kínai látogatásuk tudományos misszió a vírus eredetének feltárására, és nem azért mentek oda, hogy bűnbakot keressenek. A világszervezet kezdettől fogva szerette volna elérni, hogy Kína szorosabban működjön együtt vele az ügyben, de ez az AP hírügynökség birtokába jutott hangfelvételek tanúsága szerint a WHO egyes tisztségviselői egymás között többször panaszkodtak arra, hogy nem kapnak elég információt Pekingtől.