Koronavírus-járvány

Hollandiában 130 embert tartóztattak le a kijárási tilalom elleni tüntetések miatt

A rendbontók tüzeket gyújtottak, üzleteket fosztottak ki, illetve kövekkel dobálták a kiérkező rohamrendőröket, akik könnygázt és vízágyút vetettek be a tömeg feloszlatására. 2021.01.27 15:36 MTI

A zavargások nyomán további 130, főleg a fiatal korosztályba tartozó személyt vettek őrizetbe a holland hatóságok szerdára virradó éjszaka a koronavírus-járvány lassítása érdekében bevezetett kijárási tilalom elleni tüntetések miatt - írta a NlTimes holland hírportál.



A jelentés szerint a zavargások mértéke valamelyest csillapodott, mivel a hatóságok fokozott készültségben vigyáztak a rendre, azonban Rotterdam és egy másik holland város különböző kerületeiben szükséges volt a hatósági beavatkozás.



Az este fél kilenctől reggel fél ötig tartó kijárási tilalom szombaton lépett életbe az országban. A rendelkezés hatására még aznap az egész hétvégére és a hét elejére is kiterjedő zavargások törtek ki országszerte. A rendbontók tüzeket gyújtottak, üzleteket fosztottak ki, illetve kövekkel dobálták a kiérkező rohamrendőröket, akik könnygázt és vízágyút vetettek be a tömeg feloszlatására. Eddig összesen több mint 600 rendzavarót vettek őrizetbe a helyi hatóságok. Az összecsapásokban több rendőr megsebesült.



Hollandiában az elmúlt héten 8 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma, így megbetegedések napi átlaga négyezer alá csökkent.



A szomszédos Belgiumban, vasárnapra tüntetést szerveznek a több hónapja életben korlátozó intézkedések ellen. A megmozdulásra mintegy 32 ezer főt várnak a szervezők.



A tüntetések célja a sajtó szerint a belga kormány felelősségre vonása a járvány hibás kezelés miatt.



A hollandiai erőszakos tüntetések fényében, Annelies Verlinden belga belügyminiszter szerdán hangsúlyozta, hogy csak a helyi hatóságok által engedélyezett tüntetésekre kerülhet sor, legfeljebb 100 fő részvételével, a higiéniai szabályok szigorú betartása mellett.



Az országban, az elmúlt pár napban, hét százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma, napi átlagban mintegy 2148 embernek lett pozitív a vírustesztje. Az elhalálozások mértéke is növekedett, az előző két hét adataihoz képest 5 százalékkal.