Koronavírus-járvány

A francia Sanofi besegít a Pfizer-BioNTechnek az oltóanyaga gyártásába

A Sanofi besegít a Pfizer-BioNTech konzorciumnak a koronavírus elleni oltóanyaga gyártásába, a francia gyógyszergyár több mint 100 millió adagot szállít le az Európai Uniónak 2021 végéig - jelentette be kedden Paul Hudson vezérigazgató a Le Figaro című napilapnak adott interjúban.



A francia gyógyszergyártó maga is két oltóanyag kifejlesztésén dolgozik, de a legfőbb projektje, a GlaxoSmithKline (GSK) brit székhelyű multinacionális gyógyszeripari vállalattal együtt fejlesztett oltóanyag késedelmet szenvedett, s csak 2021 végére lesz kész. A francia kormány ezért az elmúlt hetekben folyamatosan nyomást gyakorolt a Sanofira annak érdekében, hogy vizsgálja meg annak a lehetőséget, miként tudná a gyártósorait a már forgalomban lévő vakcinák gyártására átengedni.



Paul Hudson elmondta: kedden írt alá szerződést arról, hogy a Sanofi a frankfurti üzemében fogja júliustól kezdve a konkurensei által rendelkezésre bocsátott oltóanyagot gyártani.



"Ez a gyártótelep közel van a BioNTechnek a Mayence-ban található székhelyéhez, ez megkönnyíti a dolgokat" - mondta a francia cég vezetője. "Az itt gyártott termékek az Európai Unióba mennek, így részben Franciaországba" - tette hozzá.



Az oltóanyaggyártó vállalatokra, így a Pfizer-BioNTechre is, egyre nagyobb nyomás nehezedik az európai országok részéről az EU-val kötött szerződésekben foglaltak teljesítésére és a koronavírus elleni vakcina kiszállításának felgyorsítására.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió milliárdokat fektetett be a koronavírus-elleni vakcinák kifejlesztésébe, és leszögezte, hogy az oltóanyaggyártóknak vállalniuk kell az EU-val kötött szerződéseikben foglaltakat, ki kell szállítaniuk a megrendelt vakcinákat megfelelő időben és mennyiségben.



A Sanofi saját fejlesztésű vakcináiról Paul Hudson elmondta, hogy "jól haladnak" a néhány hónapos késés ellenére, s 2021 utolsó negyedévében kerülhetnek forgalomba.



A francia vállalat egy az influenza elleni vakcinájához hasonló hagyományos oltóanyagot, és egy, a már forgalomban lévő Pfizer-BioNtechéhez és Modernáéhoz hasonlóan hírvivő RNS (mRNS) molekulákon alapuló oltóanyagot is tervez piacra dobni a koronavírus ellen.