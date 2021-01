Koronavírus-járvány

Meghaladta 100 ezret a halálos áldozatok száma Nagy-Britanniában

A keddi adatok szerint meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Nagy-Britanniában.



A brit egészségügyi minisztérium kedd este közzétett napi összesítése alapján az elmúlt 24 órában 1631 halálesetről érkezett jelentés, és ez azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában eddig 100 162 halálos áldozata van a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségnek.



A brit kormány számítási módszertana a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belüli haláleseteket veszi figyelembe.



A világ országai közül csak az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában és Mexikóban haltak meg ennél többen a Covid-19 betegség szövődményeiben.



Nagy-Britannia az egyedüli ország Európában, ahol százezernél több halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.



Az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések száma ugyanakkor folyamatosan és jelentősen csökken: a kedden véget ért egyheti időszakban országszerte 222 898 új fertőzést szűrtek ki, 79 904-gyel, 26,4 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a kedd estével zárult 24 órában országszerte 20 089 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki.



Ez is jelentős csökkenés, a hónap első felében ugyanis még minden nap messze 60 ezer felett, nem egyszer 70 ezer közelében járt a tesztekkel újonnan azonosított fertőzések száma.



Boris Johnson miniszterelnök a Downing Streeten tartott kedd esti sajtóértekezletén kijelentette, hogy a koronavírus-járvány a legnagyobb válság Nagy-Britanniában a második világháború óta.



Johnson ígéretet tett arra, hogy amint a nemzet túljut ezen a válságon, méltó módon megemlékezik az áldozatokról, köztük azokról is, akik a koronavírus-járvány elleni küzdelem első vonalában dolgozva az életüket adták azért, hogy másokét megmenthessék.



Hozzátette: a megemlékezés pillanata egyben azok megünneplésének pillanata is lesz, akiknek zsenialitása és kitartása elősegítette a koronavírus elleni oltóanyagok kifejlesztését, és azoké is, akik az ország történetében példátlan erőfeszítéssel szervezik a már folyó nagy-britanniai oltási kampányt.



A brit kormányfő elmondta, hogy országszerte már több mint 6,8 millióan részesültek a koronavírus elleni vakcinában.



A brit egészségügyi minisztérium által a sajtótájékoztatóval egy időben közzétett részletes ismertetés szerint az előző este zárult 24 órában 279 757 embert oltottak be, így 6 853 327-re - a teljes brit lakosság több mint tíz százalékára - emelkedett azoknak a száma, akik az oltási kampány december 8-i kezdete óta az első dózist megkapták.



A második adagot eddig 472 446 embernek adták be, így a beadott első és második adagok száma átlépte a 7,3 milliót.

A brit kormány eddig hét gyártótól csaknem 370 millió adag oltóanyagot rendelt, és hivatalos célkitűzése az, hogy február 15-ig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja - 16 millió ember - megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát, őszre pedig a teljes felnőtt lakosság részesüljön a vakcinában.