Koronavírus-járvány

Brit oltásügyi államtitkár: Nagy-Britanniában lesz elég vakcina

A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a 80 éven felüli korosztály 78,7 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltást. 2021.01.26 17:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy-Britanniában lesz elegendő vakcina a koronavírus elleni oltási programban megjelölt célok teljesítéséhez - mondta kedden a program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár.



Nadhim Zahawi a BBC televízió hírműsorában kijelentette: az ellátási helyzet "feszes", de a nagy-britanniai oltási kampány jó úton halad annak a kormányzati tervnek a végrehajtása felé, amelynek célja a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok minden tagjának beoltása február közepéig.



A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) az oltási kampány december 8-i kezdetére elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a koronavírus elleni vakcinához.



A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik mellett a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók állnak, majd időrendi sorendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek.



A hivatalos célkitűzés az, hogy február 15-ig a JCVI elsőbbségi listáján szereplő felső négy veszélyeztetettségi csoport mindegyik tagja megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát.



Ez azt jelenti, hogy a 68 millió lakosú Egyesült Királyságban 16 millióan megkapják a vakcinát a jövő hónap közepéig.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a 80 éven felüli korosztály 78,7 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltást.



Nadhim Zahawi oltásügyi államtitkár a keddi BBC-műsorban elmondta, hogy a brit kormány hét gyártótól eddig 367 millió dózis oltóanyagot rendelt, és a feszes ellátási helyzet ellenére ő bizonyos abban, hogy a legveszélyeztetettebbek mindegyikének február közepére kitűzött beoltását sikerül elérni, és azután is tartani lehet a menetrendet.



A brit kormány legkésőbb őszre az Egyesült Királyság teljes felnőtt lakosságának beoltását tűzte ki célként.



Az államtitkár kijelentette: a vakcinaszállításokban lehetnek zökkenők, mivel teljesen új gyártási eljárásokról van szó, de a helyzet stabilizálódni, majd javulni fog a következő időszakban.



Az ellátási problémák körül kipattant nemzetközi vitákra utalva Zahawi úgy fogalmazott, hogy a világnak el kell kerülnie "az oltóanyag-nacionalizmus zsákutcáját", hiszen "senki nincs biztonságban mindaddig, amíg az egész világ nincs biztonságban", ennek elérése viszont mindenkitől együttműködést igényel.



Sir Simon Stevens, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának vezérigazgatója a BBC-nek kedden azt mondta: nem tartja valószínűnek, hogy az Európai Unió által kilátásba helyezett vakcinaexport-korlátozás fennakadásokat okozna a nagy-britanniai ellátásban.

Nagy-Britannia tavaly januárban kilépett az EU-ból.



Sir Simon kijelentette: minden ország közös érdeke, hogy az oltási programok jól haladjanak, annál is inkább, mivel a koronavírus igencsak könnyedén lépi át a határokat.