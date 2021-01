Olaszország

Giuseppe Conte olasz kormányfő benyújtotta lemondását

A felmérések szerint az olaszok több mint fele nem érti, miért van válság, negyven százalékuk pedig egy újabb, de erősebb Conte-kormányt támogat. 2021.01.26 14:47 MTI

Giuseppe Conte olasz kormányfő kedden benyújtotta lemondását, amelyet az államfő el is fogadott. Ennek nyomán Sergio Mattarella konzultációt indít a parlamenti pártokkal - közölte az elnöki palota.



Az államfő tervei szerint a pártokkal folytatandó minél gyorsabb egyeztetés szerda délután kezdődik és csütörtök délelőtt folytatódik, a legkisebbtől a legnagyobb parlamenti csoportig haladva. A konzultáció során az államfő felméri, hogy Giuseppe Conte rendelkezik-e elegendő többséggel egy újabb, immár egy általa vezetett harmadik kormány felállítására. Amennyiben nem, az államfő feladata másik miniszterelnök-jelöltet megnevezni a pártok útmutatásai alapján vagy további megoldásokat keresni. Giuseppe Conte 2019 szeptemberében alakult második kormányának munkája ért most véget. Ez volt Olaszország hatvanhatodik kormánya. Az új miniszterelnök kinevezéséig a Conte-kormány ügyvivőként a helyén marad.



Elemzők szerint a jelenlegi kormánypártok, az Öt Csillag Mozgalom (M5S), a baloldali Demokrata Párt (PD) és a Szabadok és Egyenlők (LeU) hiába szorgalmazzák a Giuseppe Contéval való újabb kormányt, ha nem tudnak megfelelő parlamenti többséget felmutatni, főleg a felsőházban, ahol a január 19-i bizalmi szavazáson kapott 156 vokssal a kormány alig néhány napig bírt a helyén maradni. Conte azóta is egy kormányát támogató, centrumerő felállításán dolgozik, egyelőre nem tudni, kik lennének a tagjai. A La Repubblica baloldali napilap úgy látta, Giuseppe Conte "legnehezebb játszmáját" vívja, miközben az államfő csakis biztos többséggel bízza meg ismét a kormányalakítással. Sajtókommentárok szerint Giuseppe Conténak óráról órára egyre kevesebb esélye van, és most a pártok közötti egyeztetés dönt a folytatásról, ami azt jelentheti, hogy "minden típusú politikai házasság elképzelhető"



Az ügyvéd Contéból miniszterelnököt faragó M5S vezető politikusa Luigi Di Maio közösségi oldalán azt írta, "elérkezett az igazság pillanata". Di Maio stabil, erős kormányt sürgetett a "vakcina-szállítmányokat leállító gyógyszergyártó óriások elleni küzdelemben". Az M5S feltételként ismétli Giuseppe Conte maradását a miniszterelnöki székben, elemzők szerint azonban az M5S az utolsó pillanatban le is mondhat Contéról, ha ezzel elkerülheti a számára előnytelen kormányalakítást vagy a választásokat.



A Demokrata Párt alelnöke Deborah Serracchiani nem zárta ki, hogy az új többségnek ismét tagja lehet a kormányból január 13-án kilépett Élő Olaszország (IV) párt Matteo Renzi vezetésével.



Antonio Tajani a Hajrá Olaszoszág (FI) alelnöke hangsúlyozta, hogy a párt nem zárkózik el akár egy nemzeti egységkormánytól sem, azzal a feltétellel, hogy "újabb fénymásolat-kormány helyett minőségi ugrás következik be".

A Liga pártot és a jobbközép koalíciót vezető Matteo Salvini nemet mondott az "időhúzásra, a szedett-vedett kormányokra". "Olyan kormány kell, amely nem a túlélésre játszik, hanem a járványtól és gazdasági válságtól sújtott olaszokkal foglalkozik" - jelentette ki Salvini.



Giorgia Meloni az Olasz Testvérek (FdI) elnöke megjegyezte, az országnak elege van a "Conte igen, Conte nem, Conte meg egyszer" mondókából. A jobboldali Il Giornale tudni véli a jelenleg még végső opciónak számító, de nem kizárt választások dátumát is, amely április 11. lehetne.



A felmérések szerint az olaszok több mint fele nem érti, miért van válság, negyven százalékuk pedig egy újabb, de erősebb Conte-kormányt támogat.