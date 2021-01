Roszkoszmosz

Moszkva kilép az amerikai Gateway Hold-kutatási projektből

2021.01.25 18:30 MTI

Oroszország úgy döntött, hogy kilép a Gateway elnevezésű amerikai Hold-kutatási projektből, de kész a szakmai párbeszéd folytatásra az Egyesült Államokkal - erősítette meg hétfőn a Roszkoszmosz orosz állami űripari vállalat.



A Lunar Orbital Platform - Gateway egy Hold körüli pályára állítandó állomás, amelynek megépítésében az Európai Űrügynökség (ESA) is részt vesz a tavaly októberben aláírt megállapodás alapján.



Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmoz vezérigazgatója hétfőn Telegram-csatornáján közölte, hogy Oroszország nem érdekelt az amerikai Hold-kutatási projektben való részvételben. Rogozin azokra a sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint kizárták az orosz részvevőket a Gateway megépítéséról konzultáló szakértői csoportból.



"Hogy lehetünk kizárva egy Hold-csoportból, hogyha sosem voltunk a tagja? Igen, a NASA - az amerikai űrkutatási hivatal - párszor küldött át nekünk valamilyen dokumentumokat, és tájékoztatókat (nem konzultációkat, hanem éppen tájékoztatókat) tartott. De mi már nem egyszer kijelentettük, hogy olyan projektben vagyunk hajlandók rész venni, amelynek egyenragúak a részvevői" - írta a Roszkoszmosz vezetője.



Rogozin a NASA figyelmébe ajánlotta a Nemzetközi Űrállomás üzemeltetésének keretei között való nemzetközi együttműködés alapelveit.



"Amit a NASA most a Holdon akar megvalósítani, az egy amerikai projekt, külső partnerek korlátozott részvételével. Számunkra ez nem érdekes" - írta.



Emlékeztett rá, hogy Oroszországnak saját, idén induló Hold-kutatási programja van és 2028-tól emberes Hold-program beindítását tervezi. Kifejezte reményét, hogy az amerikai fél mérlegelni fogja azt az orosz javaslatot, hogy a Hold körül keringő állomás egyik zsilipjét tegyék alkalmassá az orosz Orjol űrhajó kapcsolódására és az összetett rendszereknek a távoli világűrben való duplikálására.



Közleményében a Roszkoszmosz hétfőn rámutatott a távoli világűr kutatását célzó tudományos és műszaki potenciál megőrzésének fontosságára, s közölte, hogy az orosz fél figyelemmel kíséri a helyzet alakulását és kész az amerikai féllel folytatni a párbeszédet a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.



Rogozin tavaly októberben, a 71. nemzetközi űrkutatási konferencián jelentette be, hogy Oroszország nem készül jelentős szerepvállalásra Lunar Orbital Platform - Gateway létrehozásában. Ezt azzal indokolta, hogy a projekt - akkori állapotában - alapvetően az amerikai fél feladatainak megoldásához szükséges.



Az ESA és a NASA tavaly október 29-én írt alá megállapodást a Hold körül keringő Gateway állomás megépítéséről, a bolygó felületén állomás létrehozását célzó Artemis program keretében.

Rogozin tavaly júliusban jelentette be, hogy Oroszország és Kína megvitatta az űrkutatásban, egyebek között egy tudományos holdbázis lehetséges létrehozásában folytatott együttműködés kérdéseit. Mint mondta, a felek megállapodtak, hogy elkezdik elképzeléseik egyeztetését, és a Holdon létrehozandó bázis projektje nyitva áll mindenki, így az amerikaiak előtt is.