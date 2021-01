Koronavírus-járvány

Új-Zélandon is megjelent a vírus dél-afrikai variánsa - két hónapig egyetlen fertőzött sem volt az országban

A mostani eset az első regisztrált helyi fertőzés november közepe óta Új-Zélandon, a hatóságok pedig arra figyelmeztettek, hogy a vírus dél-afrikai variánsa fertőzőbb az eredeti változatnál. 2021.01.25 11:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint két hónapja először regisztráltak koronavírus-fertőzést Új-Zélandon, az ország egészségügyi hatóságainak hétfői bejelentése szerint az 56 éves nő vélhetően a karantén ideje alatt kapta el a vírus új, dél-afrikai variánsát.



Chris Hipkins új-zélandi egészségügyi miniszter szerint a fertőzött nő nemrég tért vissza Európából, ám az aucklandi karantént január 13-án a szükséges negatív teszteredményekkel hagyta el. A miniszter azt mondta, egyelőre nem biztosak abban, hogyan kapta el mégis a fertőzést, de hozzátette, vélhetően a karanténlétesítmény egy másik lakója fertőzhette meg.



A nő több rokonának teszteredménye negatív lett, ezt Ashley Bloomfield egészségügyi főigazgató azzal indokolta, hogy a fertőzött elsősorban izomfájdalmakról panaszkodott, nem voltak légzőszervi problémái, így vélhetően kisebb eséllyel adta át a fertőzést környezetének.



A mostani eset az első regisztrált helyi fertőzés november közepe óta Új-Zélandon, a hatóságok pedig arra figyelmeztettek, hogy a vírus dél-afrikai variánsa fertőzőbb az eredeti változatnál.



Új-Zélandon február végén jelentették az első fertőzést, márciusban pedig a kormány országos karantént vezetett be, amelynek keretében az üzleteket és iskolákat bezárták, a lakosokat pedig otthonmaradásra szólították fel.



Február óta kevesebb mint 2300 fertőzést regisztráltak, és 25 halálos áldozatról tudni.



A hatóságok hétfőn azt is bejelentették, hogy 2021 júniusáig a körülbelül 5 milliós ország teljes lakosságát be szeretnék oltani. Wellington a svéd-brit AstraZeneca, az amerikai-német Pfizer/BioNTech, az amerikai Novavax és a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica NV gyógyszergyártó cégektől rendelt koronavírus elleni oltóanyagot.