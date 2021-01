Koronavírus-járvány

Országszerte zavargások törtek ki Hollandiában a kijárási tilalom miatt

Hollandiában országszerte zavargások törtek ki vasárnap a koronavírus-járvány terjedése ellen bevezetett kijárási tilalom miatt, több mint 200 embert vettek őrizetbe a hatóságok - írja a Dutchnews holland hírportál.



A beszámoló szerint a rendzavarás Amszterdamban és Eindhovenben kezdődött, ahol tüntető csoportok gyűltek össze annak ellenére, hogy minden fajta csoportos gyülekezést betiltottak a hatóságok. A rendőrség vízágyúkat, lovas rohamosztagot, rendőrkutyákat és könnygázt is bevetett a tiltakozók ellen. A holland televízió csatornák arról számoltak be, hogy Eindhovenben fiatalokból álló bandák tüzeket gyújtottak és üzleteket fosztottak ki.



Más városokban is, este 9 óra körül - a kijárási tilalom kezdetekor - zavargók támadtak a rendőrökre, és kővel dobálták a kórházakat. Több fiatalt huliganizmus vádjával állítottak elő a hatóságok.



Szombaton, a kijárási tilalom első estéjén, a rendbontók egy csoportja felgyújtotta a közép-hollandiai Urk kisváros szabadtéri koronavírus-tesztközpontját, míg a dél-hollandiai Steinben is összetűzésbe torkollott egy százfős illegális rendezvény feloszlatása.



A holland kormány hosszas megfontolás után döntött arról a múlt héten, hogy bevezeti a kijárási tilalmat este fél 9 és reggel fél 5 között, hogy lassítsa a járvány terjedését.



Az országban továbbra is magas, közel ötezer körül van az új fertőzések napi átlaga. Vasárnapi adatok szerint naponta mintegy 80-an haltak bele a fertőzésbe az elmúlt héten, és 2343 fertőzöttet kezelnek kórházakban.