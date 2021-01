Koronavírus-járvány

Szerbiában is megjelent a vírus új változata

Szerbiában is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata, Londonból érkező utasoknál regisztrálták először - közölte a szerb közszolgálati televízió (RTS) hétfőn, a köztársasági elnök bejelentésére hivatkozva.



Az RTS hétfő reggeli híradójában az is elhangzott, hogy a hétmilliós Szerbiában eddig több mint 217 ezren kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, a vakcina iránt továbbra is nagy az érdeklődés.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma hétfőre Szerbiában 1318-cal 383 603-ra, Koszovóban 392-vel 58 088-ra, Észak-Macedóniában 183-mal 90 667-re, Montenegróban 387-tel 58 316-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 203-mal 120 045-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 18-cal 3886-ra, Koszovóban hattal 1456-ra, Észak-Macedóniában szintén hattal 2785-re, Montenegróban kettővel 768-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig öttel 4509-re nőtt.