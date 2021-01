Koronavírus-járvány

Izraelben visszavonulóban van a járvány, de aggasztó az új vírusváltozatok terjedése

Visszavonulóban van Izraelben a koronavírus-járvány harmadik hulláma, de a járványügyi szakembereket aggasztja az, hogy terjednek a vírus új variánsai, és nő a fertőzöttek száma a gyerekek körében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



Az izraeli kormány vasárnapi ülésén megszavazta a tel-avivi Ben Gurion repülőtér "hermetikus zárlatát" a személyszállító gépek számára hétfő éjféltől vasárnap éjfélig. Ezen időszakban csak humanitárius okokból landolhatnak gépek, illetve teherszállító repülőket fogadnak. Az intézkedést elsősorban a koronavírus új változatainak behurcolásának megakadályozása érdekében hozta a kormány. A repülőtéri zárlat gondolata részben azért merült fel, mert hat olyan súlyosan beteg várandós nőt ápolnak az izraeli kórházakban, akiket a koronavírus délkelet-angliai, gyorsan terjedő új variánsa betegített meg. Ezért az egészségügyi minisztérium felszólította az állapotos nőket, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. A tesztek szerint a jelenlegi izraeli fertőzések 30-40 százalékát okozhatja a fertőzőbb angliai variáns. Tetézi a gondokat az, hogy a 18 év alattiak is egyre nagyobb számban kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel. A második hullámban csak mintegy 34 ezer, de a harmadik hullámban már 51 218 fertőzött gyereket azonosítottak. Jelenleg öt, válságos állapotban lévő gyermeket ápolnak a kórházakban, ahol január eleje óta 138 fiatalkorút kezeltek a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeivel.



A katonai rádió vasárnap délelőtti műsorában megszólaló járványügyi szakember amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy a beoltottak és a fertőzöttek magas számának együttes jelenléte miatt egy új, "izraeli vírusvariánst" alakulhat ki.



A szombati ünnepnapon a szokásosnál kevesebb, 38 979 embert oltottak be először, és 51 273-at másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 2 522 178-an - az ország lakosságának 28,38 százaléka - kapták meg az első, és 973 494-en a második dózis vakcinát is. Szombaton helyi mércével mérve igen kevés, mindössze 30 832 tesztből 2394 vírushordozót azonosítottak, ami nyolcszázalékos arányt jelent. Tavaly március óta 595 097-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 75 053 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1914 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1228-an súlyos állapotban vannak, és 316 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 4361-en haltak meg Izraelben.