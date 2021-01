Koronavírus-járvány

Csaknem egymillióan kaptak oltást a hétvégén az Egyesült Királyságban

A vasárnap közzétett legfrissebb adatok alapján csaknem egymillió embert oltottak be a hétvégén a koronavírus elleni vakcinával az Egyesült Királyságban, és közelít a 6,5 millióhoz azoknak a briteknek a száma, akik már megkapták az oltóanyag első adagját. Az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma továbbra is folyamatosan és jelentős ütemben csökken.



A brit egészségügyi minisztérium közölte, hogy szombaton 478 248-an, vasárnap estig 491 970-en részesültek az oltásban, vagyis két nap alatt 970 218 oltást adtak be országszerte.



A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött.



A szaktárca közölte azt is, hogy a brit oltási kampány december 8-i kezdete óta 6 353 321-en kapták meg a vakcina első dózisát, a második adagban 469 660-an részesültek.



Így az eddig beadott oltások száma az első és a második dózissal együtt meghaladja a 6,8 milliót.



A minisztérium vasárnap esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 30 004 új koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.



A korábbi hetekben szinte minden nap 60 ezret messze meghaladó, esetenként 70 ezerhez közeli napi új fertőzést szűrtek ki az Egyesült Királyságban.



Vasárnap a hetedik olyan nap egymás után, amikor 40 ezernél kevesebb új koronavírus-fertőzést mutattak ki tesztekkel.



A szaktárca adatsora szerint a vasárnap zárult egy hétben 251 504 koronavírus-fertőzést szűrtek ki. Ez 72 110-zel, 22,3 százalékkal kevesebb az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.



A brit koronavírus-járvány terjedésének jelentős lassulását jelzi az új fertőzések dinamikáját mérő R reprodukciós mutató is.



A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) számításai alapján az R mutató becslési sávja országos átlagban jelenleg 0,8 és 1 között van.



Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 8-10 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.



A SAGE számítási módszertana szerint a 0,8 és 1 közötti R rátából arra lehet következtetni, hogy az új koronavírus-fertőzések száma minden egyes nap 1 és 4 százalék közötti ütemben csökken az Egyesült Királyságban.



Országosan december eleje óta első ízben került a kritikus 1-es szint alá a reprodukciós becslési sáv alsó értéke.



A SAGE a hónap elején még 1,2-1,3 közötti R rátát mutatott ki országos átlagban. Ez azt jelentette, hogy naponta akkor még 2-5 százalékkal emelkedett az új fertőzések száma az Egyesült Királyságban.



A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - vasárnap 610 páciens haláláról érkezett jelentés.



Ez a fele az elmúlt hetek napi halálozási számainak, az utóbbi időszakban ugyanis minden nap rendre 1200-nál több halálesetről számoltak be a brit egészségügyi hatóságok.

A vasárnapi adatsort is figyelembe véve eddig 97 939-en haltak meg az Egyesült Királyságban az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben.