Koronavírus-járvány

A tervek szerint Kínában is kiterjesztik az oltási programot az idősekre

A tervek szerint Kínában is kiterjesztik a koronavírus elleni oltási programot az idősekre a kormányzati engedélyek beszerzésének, valamint a vakcinagyártás bővítésének függvényében - derül ki egy, a China Daily című kínai pártlap internetes kiadásában hétfőn megjelent cikkből.



Kínában jelenleg a 18 és 59 év közötti korosztály került előtérbe az oltási kampányban abból a megfontolásból, hogy munkájuk során nagyobb kockázatnak vannak kitéve a vírusfertőzés szempontjából. Első lépésként ezen a korosztályon belül is egyebek mellett a hűtési láncban dolgozók, vámtisztek, az oltóanyagok szállításában részt vevők, valamint a személyszállításban dolgozók kaphatják meg a védőoltást, az egészségügyi dolgozókat pedig zömében már a tavalyi, sürgősségi program keretében beoltották.



Az elmúlt hónapok során azonban nyilvános vita tárgyává vált Kínában a 60 év feletti korosztály oltása is, hiszen az időseknél nagyobb eséllyel alakulnak ki a Covid-19 súlyosabb tünetei fertőzés esetén.



A China Daily Sao Minget, a kínai járványügyi központ kutatóját idézve azt írta: nincsenek érvényben egészségügyi korlátozások a 60 év felettiek oltását illetően. "A klinikai tesztek első és második fázisa során időseken is ugyanazokat a teszteket végeztük el, mint a 18 és 59 éves korosztály tagjain" - mondta Sao, hangsúlyozva, hogy ezekben a fázisokban az időskorú tesztalanyoknál kevesebb mellékhatást figyeltek meg a fiatalabb részvevőkhöz viszonyítva. Hozzátette azonban: a problémát az jelentette, hogy a klinikai tesztek harmadik fázisába már nem tudtak elegendő időskorú önkéntest bevonni, hiszen addigra Kína szárazföldi részén a járványt már nagyrészt megfékezték.



A kínai fejlesztésű vakcinák klinikai tesztjeinek harmadik fázisát a járványhelyzet alakulása miatt zömében külföldön végezték. Sao pedig a Brazíliában végzett tesztek példáját véve rámutatott: az önkéntesek többségében a helyi egészségügyi dolgozók köréből kerültek ki, akiknek az életkora jellemzően 60 év alatti.



Az időskorúak oltásának azonban nem csupán a kevés tesztalany az akadálya - húzta alá a China Daily.



Liang Hsziao-feng, a Kínai Megelőző Gyógyászati Szövetség elnökhelyettese a lapnak az időskorúak oltásának szervezési problémáiról beszélt, kiemelve, hogy mivel e korosztály számára fizikai problémák miatt nehézséget jelenthet eljutni az oltási helyszínekre, szükséges lehet az otthoni oltásfelvétel lehetőségének, vagy az oltási helyekre szállításuknak a megoldása. Az otthoni oltás azonban munkaerő problémákat okozhat az egészségügyben - tette hozzá.



A logisztikai kérdések mellet Liang felhívta a figyelmet arra is, hogy az idősek körében növelni kell a hajlandóságot a vakcina felvételére, ugyanis a korosztályból sokan úgy vélik, hogy nincsenek kitéve a fertőzés veszélyének, vagy a Covid-19 nevű betegséget az influenzával tartják egyenértékűnek. "Meggyőzni őket arról, hogy felvegyék a védőoltást ezért szintén kihívást jelent" - mondta.

Mindkét megkérdezett szakértő hangsúlyozta továbbá, hogy a vakcina ugyan segít megelőzni a fertőzés kialakulását, de a beoltottaknak ugyanúgy be kell tartaniuk a járvány elleni óvintézkedéseket.



A kínai egészségügyi bizottság jelentése szerint az ország szárazföldi részén szerdáig már 15 millió embert oltottak be a koronavírus ellen, míg összesen 50 millió ember beoltását tűzték ki február elejéig.