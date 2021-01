Koronavírus-járvány

Szlovákiában csaknem tízezer új fertőzöttet regisztráltak az országos tesztelés szombati napján

Csaknem tízezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak Szlovákiában az általános országos tesztelés szombati napján, és 0,77 százalékos fertőzöttségi arányt mértek - jelentette be Igor Matovic szlovák miniszterelnök pozsonyi sajtótájékoztatón vasárnap.



A tavaly novemberihez hasonló - úgynevezett antigén tesztekkel végzett - általános országos tesztelés szombati napján mintegy 1,3 millióan vettek részt. Mivel a tesztelés hétfőn kezdődött és vasárnap estig tart, az eredmények még nem véglegesek.



"Örülök, hogy az emberek bekapcsolódtak (a tesztelésbe), eljöttek és mindannyiunkban tudatosítják a projekt fontosságát" - idézte a szlovák kormányfőt a TASR hírügynökség. Matovic a részvételi arányt "tisztességes eredménynek" nevezte, szerinte a 1,5-3 millió résztvevővel tartott tesztelés jónak mondható. Az 5,5 millió lakosú országban most tartott tesztelés elvileg önkéntes, ugyanakkor január 27-től február 7-ig a negatív Covid-teszttel nem rendelkezőkre kijárási korlátozások vonatkoznak majd.



Marek Krajcí egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón bejelentette: egy héttel később újabb tesztelést tartanak, de már csak azoknak a járásoknak egy részében, ahol a mostani tesztelés végeredményei szerint a legtöbb fertőzöttet találták. A jelenlegi eredmények szerint az országos tesztelésen a kelet-szlovákiai Nagyrőce (Revúca) járásban volt a legmagasabb az újonnan kimutatott fertőzöttek aránya. Krajcí szerint a tesztelés végeredményei várhatóan egyszázalékosnál magasabb fertőzöttségi arányt mutatnak majd, mivel hétköznap a szombaton mértnél jelentősen magasabb volt a fertőzöttségi arány.



Marek Krajcí két nappal ezelőtti sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy Szlovákiában fokozatosan javul a helyzet, és az ország már túl van a járvány második hullámának csúcspontján.



Szlovákiában a december végén megkezdett oltási program keretében eddig mintegy 90 ezer személyt oltottak be.