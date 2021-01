Koronavírus-járvány

Madridban előbbre hozzák az éjszakai kijárási tilalom kezdetét

A madridi tartományban a jövő héttől korábban, este 10 órakor veszi kezdetét a reggel hat óráig tartó éjszakai kijárási tilalom - jelentette be Antonio Zapatero, a regionális kormány egészségügyi tárcavezető-helyettese pénteken.



Mint mondta, ezen kívül az üzleteknek, vendéglátóhelyeknek este 9 órakor kell bezárniuk és a kereskedelmi egységekben a létszám nem haladhatja meg a befogadóképesség felét. Az összejöveteleken engedélyezett maximális létszám hatról négyre csökken.



A tartomány újabb településein és a főváros további negyedeiben korlátozzák a szabad mozgást, az érintett övezetekből csak munkavégzés, oktatás, hivatalos ügyintézés és orvosi ellátás indokával lehet távozni, illetve belépni oda. A tartomány 6,6 milliós lakosságának 24 százalékára vonatkoznak a megszorítások - tette hozzá a Antonio Zapatero.



A tárcavezető-helyettes tájékoztatása szerint egy hét alatt 15 százalékkal nőtt az esetszám a régió területén. A brit vírusváltozat jelenléte hetente duplázódik, pillanatnyilag az összes eset 9 százalékát teszi ki - jegyezte meg.



Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója legutóbbi tájékoztatásában 5 százalék alá tette a brit mutáció spanyolországi előfordulásának arányát, de nem zárta ki, hogy március közepére a fertőzések 40-50 százalékáért ez a változat lesz felelős.



A spanyol egészségügyi minisztérium pénteki összesítése szerint továbbra is erőteljesen növekszik a koronavírus-fertőzés terjedése az országban. Egy nap alatt 18 ezer új esetet diagnosztizáltak, a regisztrált esetszám 43 ezerrel nőtt.



Százezer emberből átlagosan 828-an fertőzöttek, december 10-én számuk még 189 volt.

A járvány kezdete óta mintegy 2,5 millió fertőzöttet szűrtek ki, és több mint 55 ezren vesztették életüket, 1411-en az utóbbi egy hét során.



A fertőzés terjedése miatt La Rioja tartomány egy hónapra leállítja a nem létfontosságú szolgáltatásokat, bezárnak például az éttermek, a ruhaüzletek és mozik. A települések között csak meghatározott indokkal lehet közlekedni az északi régió területén.



Hasonló közlekedési korlátozást léptet életbe hétfőtől Baszkföld is, ahol emellett négyre csökkentik az összejöveteleken részvevők engedélyezett létszámát.



Spanyolországban több mint 1,1 millióan kapták meg eddig a koronavírus elleni vakcina első dózisát, 49 ezer embert már a második adaggal is beoltottak. A dél-európai ország eddig mintegy 1,3 millió oltóanyagot kapott a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna gyógyszeripari vállalatok vakcináiból.



A spanyol sajtó egyre több olyan esetről számol be, amikor az oltási terv alapján a vakcinára még nem jogosult politikusok soron kívül jutottak védőoltáshoz.



A különböző pártokhoz tartozó érintettek indokai között szerepel egyebek mellett, hogy szoros kapcsolatban állnak a veszélyeztetett idős korosztállyal, vagy az egészségügyi szakemberek szorgalmazták beoltásukat, illetve, hogy nem akarták veszni hagyni a már kiolvasztott, de megmaradt oltóanyagot.



Soron kívüli oltása miatt lemondott héten a murciai konzervatív néppárti kormány egészségügyi tárcavezetője, a Spanyol Szocialista és Munkáspárt (PSOE) pedig több vidéki polgármesterének párttagságát felfüggesztette.