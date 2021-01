Koronavírus-járvány

Bezártak az iskolák Pekingben, és tömeges tesztelés zajlik

Bezártak az iskolák és az óvodák Pekingben péntektől, és tömeges koronavírus-tesztelést folytatnak a kínai fővárosban, ahol az elmúlt napokban új, belföldi fertőzésből eredő eseteket azonosítottak. 2021.01.22 11:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A február 12-én beköszöntő kínai holdújév miatt az általános iskolákban egyébként is vakáció vette volna kezdetét, a tanítást a felsőbb évfolyamok tanulói számára viszont az interneten folytatják péntektől. A tanintézmények és óvodák újranyitásának időpontját egyelőre nem tűzték ki, de az legkorábban is csak az ünnep után, vagyis február második felében várható.



Tahszingban, Peking egyik déli kerületében a hét során zárlat alá vontak egy iskolát, valamint egy lakónegyedet, ahol új fertőzötteket azonosítottak. A pekingi járványügyi központ csütörtökön közölte, hogy a kerületben két páciens esetében a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított variánsát azonosították, amely jóval fertőzőbb a korábban ismerteknél.



A kerületben felbukkant esetek miatt tömeges koronavírus-tesztelést folytatnak Pekingben, elsősorban azok körében, akik kapcsolatba kerülhettek a fertőzöttekkel. Tahszingban csütörtök délutánig több mint 1,5 millió mintát gyűjtöttek össze, lefedve a kerület csaknem teljes lakosságát. A kerület vezetése emellett arra kérte az ott működő vállalatokat és intézményeket, hogy biztosítsanak lakhatást, vagy mérsékeljék a lakbért a holdújévi munkaszünet idejére azoknak a vidékről származó munkavállalóknak, akik az ünnepet a fővárosban töltik majd. Az ilyen dolgozók számára jutalmak kifizetésére is tett javaslatot Tahszing vezetése. A főváros több kerületében szállodákat készítettek elő annak érdekében, hogy szükség esetén központi karanténként működhessenek. Pénteken és szombaton letesztelik a Peking városközpontját alkotó Hszicseng és Tungcseng kerületek teljes lakosságát is.



A Pekinget körülölelő Hopej tartományban mindeközben negyedik napja mérséklődött az új esetek száma - csütörtökön mindössze 18 új beteget diagnosztizáltak Covid-19-cel. A tartományban jelenleg 835 pácienst kezelnek Covid-19-cel, és 144 tünetmentes vírushordozót tartanak megfigyelés alatt. Jóllehet úgy tűnik, hogy Hopejben sikerült megfékezni az újabb járványhullámot, további gócokat azonosítottak az elmúlt két hét során az ország északkeleti részében található Hejlungcsiangban és a vele szomszédos Csilinben is. Január 10. óta Hejlungcsiangban közel 800, Csilinben pedig több mint 200 új fertőzöttet regisztráltak péntekig.



Az idei járványhullám során Kína szárazföldi részén mindössze egy, a Covid-19 okozta halálozást jelentettek.



A kínai nemzeti egészségügyi bizottság szerdai jelentése szerint a kínai szárazföldön már több mint 15 millióan kapták meg a koronavírus elleni védőoltást. A jelenleg zajló ingyenes oltási kampány célja, hogy 50 millió embert oltsanak be február elejéig, a kínai holdújév beköszönte előtt, amikor hagyományosan százmilliók kelnek útra.

Az ünnep idején a belföldi utazásokhoz 7 napon belül készült, negatív vírusteszttel kell rendelkezniük mindazoknak, akik útra kelnének, ám a kínai hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy ezt csak a legszükségesebb esetben tegyék. A kínai közlekedési minisztérium előrejelzése szerint az utasforgalom idén 40 százalékkal maradhat el 2019-estől.