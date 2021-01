Koronavírus-járvány

Izraelben összecsaptak az ultraortodoxok a zárlat betartását ellenőrző rendőrökkel

Az összecsapások azzal kezdődtek, hogy több tucat ultraortodox fiatal férfi megtámadott egy rendőrségi jelvények nélküli autót, amelyben egyenruhás rendfenntartók ültek. 2021.01.22 11:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Éjszaka összecsaptak az ultraortodoxok az országos zárlat betartását ellenőrző rendőrökkel a Tel-Aviv melletti Bné Brakban, Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet pénteken.



Izraelben a koronavírus-járvány elleni küzdelem Achilles-sarkát továbbra is azok az ultraortodox települések és lakónegyedek jelentik, ahol az országos zárlat rendelkezései ellenére sem zárták be az iskolák jelentős részét, és ahol a 12-es kereskedelmi televízió csütörtök esti híradása szerint a rendőrség nem kényszeríti ki a zárlatot.



Ha mégis megpróbálják, akkor heves ellenállásba ütköznek, amint a Bné Brakban lezajlott éjszakai összecsapások mutatták. A Tel-Aviv melletti ultraortodox városban a hajnali órákig tartottak az erőszakos összetűzések az ultraortodoxok és a rendőrség között, a rendőrség tömegoszlató fegyvereket vetett be, és előállított több rendbontót.



Az összecsapások azzal kezdődtek, hogy több tucat ultraortodox fiatal férfi megtámadott egy rendőrségi jelvények nélküli autót, amelyben egyenruhás rendfenntartók ültek. Egy rendőrnő könnyebben megsérült, amikor a tömegből kövekkel dobálták a járművet, kiszúrták a kerekeit, betörték az ablakait, miközben azt kiabálták, hogy "átkozott nácik".



Ezt követően a rendőrség rajtaütött a vizsnyiciek jesiváján, vagyis bentlakásos vallási felsőbb iskoláján, ahonnan a támadók kikerültek. Éjjel ütközetek alakultak ki a város több pontján, az ultraortodoxok elzárták az utakat, kukákat és a gumiabroncsokat égettek a nagy erőkkel kivonuló rendőrök ellen, akik tömegoszlató fegyverekkel válaszoltak és előállítottak hat embert.



A helyi társadalombiztosítási hatóság friss jelentése szerint 2020-ban 4,4 százalékkal, vagyis a húsz évvel ezelőtti szintre csökkent az izraeliek életszínvonala, noha a kormány 6-7 százalékkal megemelte a korábbi évekhez képest a népjóléti intézkedésekre szánt pénzeket.



Az állami intézkedések nyomán csökkent a szegénységi küszöb alá kerülők száma, amely jelenleg csaknem kétmillió, és ennek mintegy fele kiskorú. Leginkább a középosztálybelieket és az egyedülállókat sújtotta a koronavírus-járvány miatti gazdasági válság, közülük sokan a szegények közé kerültek üzletük kényszerű bezárása miatt.



A szokásos százezer körülinél kevesebb, mindössze 81 828 koronavírus-tesztet végeztek el csütörtökön, ezek 8,9 százaléka, 7099 bizonyult pozitívnak. Ez a szám jelentős csökkentést jelent a hét elején mért tízezer fölötti rekordhoz képest.



Tovább csökkent a koronavírus már szerdán 1 alá mérséklődő reprodukciós rátája is, jelenleg 0,95-öt mértek az egészségügyi minisztérium illetékesei, és ez a járvány visszavonulását, a fertőzöttek számának várható további csökkenését jelzi.

Csütörtökön 78 442 embert oltottak be először, és 137 365-öt három hét elteltével másodszor a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal Izraelben. December 20., az oltási kampány kezdete óta 2 441 379-en, az ország lakosságának 27,47 százaléka kapta meg legalább az első, és 850 811-en a második dózis vakcinát is.



Az egészségügyi minisztérium a jövő héten megkezdi soron kívül a 16-18 éves korosztály beoltását, hogy minél korábban megnyílhassanak számukra a középiskolák, és le tudjanak érettségizni a következő hónapokban.



Tavaly március óta 585 746-an fertőződtek meg igazoltan koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 82 029 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. 1845 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1128-an súlyos állapotban vannak, 310 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 4245-en haltak meg Izraelben.