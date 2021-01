Oroszország

Törvénysértőnek tekintik az orosz hatóságok a készülő Navalnij-párti tüntetést

Figyelmeztette csütörtökön az orosz főügyészség és a belügyminisztérium a szombatra tervezett országos ellenzéki tiltakozás szervezőit, hogy az általuk az Alekszej Navalnij Kreml-ellenes politikus támogatására előkészített tüntetéseket törvényellenesnek tekinti. 2021.01.21 19:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tiltakozásokat azt követően hirdették meg, hogy a Berlinből hazatérő Navalnijt vasárnap késő este már a moszkvai repülőtéren őrizetbe vették. A másnap megtartott bírósági tárgyalásról, amely elrendelte a politikus 30 napos előzetes letartóztatását, Navalnij a közösségi médiában videoüzenetben hívta fel tüntetésre a híveit.



A főügyészség közleményében csütörtökön rámutatott, hogy az interneten a január 23-ra meghirdetett törvényellenes tömegrendezvényen való részvételre szóló felhívások jelentek meg. A hatóság a szervezőket figyelmeztetésben részesítette.



A szervezők nem kértek engedélyt a hatóságoktól a tüntetésekre. Moszkvában és az ország más régióiban a Covid-19-járvány végéig tilos tömegtüntetéseket rendezni.



A belügyminisztérium adminisztratív felelősségrevonást helyezett kilátásba azok számára, akik a nem engedélyezett tüntetésen való részvételre buzdítanak. Alekszandr Gorovoj, a tárca első helyettes vezetője kijelentette: van jogalap arra, hogy az "agitátorokat" még a rendezvényt megelőzően felelősségre vonják.



"A Fehéroroszországban és Kirgizisztánban kipróbált politikai technológiák példája alapján nem zárható ki annak lehetősége, hogy a helyzetet a mi országunkban is megpróbálják megingatni" - mondta Gorovoj.



Moszkvában csütörtökön őrizetbe vették Navalnij egyik közeli munkatársát, Ljubov Szobolt. Az elmúlt két nap során a rendőrség országszerte a lakásukon kereste fel az ellenzéki vezető által alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) munkatársait, valamint más ellenzéki aktivistákat és újságírókat, hogy figyelmeztesse őket: a tüntetéssel a hatóságok szerint törvényszegésre készülnek. A Meduza ellenzéki portál szerint több nagyvárosban a középiskolákban és az egyetemeken is elhangzott ez az intelem.



Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) már szerda este felszólította a VKontaktye, a fiatalok körében rendkívül népszerű TikTok és más közösségi médiumok adminisztrátorait, illetve a tömegtájékoztatási eszközöket, hogy ne terjesszék a tüntetésen való részvételre való buzdításokat. Tatárföldön a felhívások ügyében az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított.



Navalnijt azzal vádolta meg orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN), hogy megszegte a rá korábban egy gazdasági bűncselekmény címén kirótt lakhelyelhagyási kötelezettséget, és kezdeményezte az ügyben rá kiszabott szabadságvesztés felfüggesztettről letöltendővé változtatását. A FSZIN kifogásolta, hogy a politikus nem tért azonnal haza azt követően, hogy kiírták a berlini Charité kórházból. Jogi képviselői szerint azonban ügyfelük ezt követően is ambuláns kezelésre szorult a klinikán.

Navalnijt azért kezelték Németországban, mert augusztus 20-án több nyugati laboratórium egybehangzó állítása szerint Szibériában megmérgezték. Moszkva tagadja ezt, mindaddig nem hajlandó nyomozást indítani az ügyben, amíg bizonyítékot nem kap a vád megfogalmazóitól.



A Navalnij alapította FBK kedden közzétett egy kétórás dokumentumfilmet, amelyben azt állította, hogy Vlagyimir Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos uradalmat építtetett ki magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. A film szerint az ingatlan a Monacói Hercegség területének 39-szerese, területén pedig egyebek között kastély, földalatti jégpálya, templom, 2500 négyzetméteres teaház, helikopter-leszálló és a tengerhez vezető alagút található.



Mindezt kiegészíti több szőlőültetvény és osztrigatelep, valamint két borászat is. Az FBK szerint a környező telkek a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tulajdonában vannak. Navalnij, aki ebben az anyagban is tüntetésre bíztatott, azt is állította, hogy Putyin volt feleségét, két állítólagos élettársát és azok gyerekeit is hatalmas vagyonokkal halmozta el.



A politikus által megfogalmazott vádakat Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője valótlannak minősítette.



Navalnij 2017-ben, a legutóbbi orosz elnökválasztás megelőző évben hasonló filmet tett közzé Dmitrij Medvegyev akkori miniszterelnökről, majd országos tiltakozóhullámot indított el. Az év végén a központi választási bizottság elutasította a politikus elnökjelöltként való bejegyzését mert gazdasági bűncselekmény miatt 2017-ben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, így tíz évig nem indulhatott választásokon.



Navalnij és az RBK ezt követően az orosz elnök több jelentős támogatójával kapcsolatban tett közzé leleplezőnek szánt anyagokat. Az érintettek között Viktor Zolotov hadseregtábornok, az orosz Nemzeti Gárda parancsnoka és Jevgenyij Prigozsin, az ellenzéki sajtóban "Putyin szakácsaként" emlegetett üzletemberrel, akinek nevét külföldi fedett műveletekkel hozták összefüggésbe.



Oroszországban idén szeptemberben parlamenti választásokat tartanak.