EP: bővíteni kell az adóparadicsomokra vonatkozó kritériumok körét

A képviselők véleménye szerint szigorúbb kritériumokat kellene bevezetni annak érdekében, hogy több ország az adóparadicsom kategóriájába kerüljön, és hogy nehezebb legyen lekerülni onnan. 2021.01.21 18:44 MTI

Meg kell változtatni az adóparadicsomok uniós listájának jelenleg "zavaros és hatástalan" összeállítási módszerét, illetve bővíteni kell azon kritériumok körét, amelyek alapján egy ország adórendszerének tisztességes volta megítélhető - szögezték le az Európai Parlament képviselői brüsszeli plenáris ülésükön elfogadott állásfoglalásukban csütörtökön.



Az 587 szavazattal, 50 ellenszavazat és 46 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint nem lenne szabad olyan országokat eltávolítani a feketelistáról, amelyek csak jelképesen változatják meg adózási rendszerüket, a nulla százalékos adókulcs megléte pedig automatikus helyet kellene, hogy jelentsen az uniós feketelistán.



Kiemelték, hogy az uniós tagállamok esetében is meg kellene vizsgálni, hogy nem mutatnak-e adóparadicsomra emlékeztető jegyeket. Az így működő uniós tagállamokat pedig adóparadicsomnak kellene tekinteni - szögezték le.



Győri Enikő fideszes európai parlamenti képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformjáról szóló állásfoglalási indítvány megszavazásával "az európai baloldal hadat üzent az adócsökkentésnek". Véleménye szerint ugyanis baloldali nyomásra az EU azzal akar "tévesen" példát mutatni az adóparadicsomok uniós listáján szereplő, kisméretű tengerentúli államoknak, hogy saját tagállamai közül is megbélyegez olyan országokat, ahol az utóbbi időben a gazdasági versenyképesség megőrzése céljából adót csökkentettek.



"Mindannyian egyetértünk az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem fontosságában. Mindent meg kell tennünk, hogy szigorú átláthatósági szabályok betartására ösztönözzük az adóparadicsomok uniós listáján szerepelő unión kívüli országokat, de sajnos a baloldal az alacsony adókkal operáló uniós tagállamokat is adóparadicsomnak minősíti a szövegben" - mutatott rá a képviselő.



Győri Enikő megjegyezte: az adóelkerülést nem szabad összekeverni az adóversennyel. A koronavírus-járvány okozta válság nehézségei miatt a vállalatokat sújtó adóterhek csökkentése ma a krízisből való kilábalás és a versenyképesség kulcsa - mondta.



A jelenlegi körülmények között felelőtlenség olyan határozatot elfogadni, melynek javaslatai és következtetései ellentétesek a gazdasági válságkezelés szempontjaival és legfontosabb követelményeivel. A magyar néppárti delegáció határozottan kiáll az adócsökkentés mellett, ezért nem támogatta az állásfoglalás elfogadását - közölte a képviselő.