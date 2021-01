Koronavírus-járvány

A koronavírusjárvány ellenére megtartják a népszámlálást Csehországban

A koronavírusjárvány ellenére Csehországban az eredetileg tervezett időpontban fogják megtartani a népszámlálást. Az egészségügyi minisztérium szakmai állásfoglalása alapján erről a központi válságstáb döntött - közölte Jolana Voldánová, a stáb szóvivője csütörtökön Prágában.



Csehországban az idei népszámlálást a kormány tavalyi döntése alapján március 27-e és május 11-e között kell lebonyolítani. Tekintettel a járványra a központi válságstáb a múlt héten megvitatta a helyzetet, és szakmai állásfoglalást kért az egészségügyi tárcától, lebonyolítható-e a cenzus a jelenlegi körülmények között.



Jan Hamácek belügyminiszter, a válságstáb elnöke szerint felmerült, hogy fél évvel elhalasztanák a népszámlálást. Ehhez azonban törvénymódosításra lenne szükség, mert a jelenlegi szabályozás csak 30 napos halasztást tesz lehetővé. Az egészségügyi tárca állásfoglalásában azt írta: miután várható, hogy a kérdőíveket a lakosság legalább 60 százaléka az interneten fogja kitölteni, az óvintézkedések szigorú betartása mellett a népszámlálás az eredeti időpontban megtartható.



"A kérdőívek on-line kitöltése a jelenlegi járványhelyzetben a népszámlálás lebonyolításának egyértelműen a legbiztonságosabb és leggyorsabb módja" - jelentette ki Marek Rojícek, a Cseh Statisztikai Hivatal elnöke.



Míg a legutóbbi, 2011-es népszámláláskor három lapot kellett kitölteni, és összesen 47 kérdésre kellett válaszolnia mindenkinek, az idén már csak 27 kérdés lesz, ami két lapon is elfér. A kérdőíveket elektronikus formában is ki lehet tölteni és beküldeni a statisztikai hivatalnak. A papír kérdőíveket a népszámlálást lebonyolító hivatal csak azoknak küldi ki, akik nem éltek az elektronikusan formával. A kérdések számának a csökkenését az tette lehetővé, hogy a statisztikai hivatal ezúttal számos adatot a különféle lakossági adatbázisokból vesz át.



Hosszú viták után, végül mégis megmaradt a 2021. évi népszámlálási kérdőíveken a nemzetiség és az anyanyelv. Ezeket a 2011-es népszámlálás tapasztalatai alapján a hatóságok ki akarták hagyni. Akkor ugyanis mintegy három millió személy, a lakoság majdnem egyharmada ezeket az önkéntes adatokat nem adta meg.



A népszámlálás szabályait tavaly július végén a képviselőház után a szenátus is jóváhagyta, Milos Zeman köztársasági elnök pedig ellátta kézjegyével.



A kötelező adatok mellett a vallási hovatartozásra is rákérdeznek, de azt a nemzetiséghez és az anyanyelvhez hasonlóan szintén nem lesz kötelező megadni.



A formanyomtatványok ki nem töltéséért vagy szándékosan hibás adatok megadásáért 10 000 koronás büntetés fenyeget. Ha valaki visszaélne az adatokkal, a büntetés már félmillió koronára is rúghat.



A népszámlálás költségeit 2,23 milliárd koronában állapították meg. A tíz évvel ezelőtti cenzus 2,27 milliárd koronába került. Statisztikusok szerint a legnagyobb megtakarítást az elektronikus kérdőívek használatának a mértéke fogja meghatározni.

A cenzus első eredményei várhatóan 2021/2022 fordulóján lesznek majd hozzáférhetőek.