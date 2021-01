Megkezdődhetett a járvány harmadik hullámának visszavonulása Izraelben

Koronavírus-járvány

- jelentette a katonai rádió csütörtökön.



Noha még mindig igen magasak a járványügyi adatok és szerdán is több mint nyolcezer új fertőzöttet találtak, a szakemberek szerint 1 alá esett a koronavírus reprodukciós rátája, ami a járvány visszavonulását jelzi. Az egészségügyi minisztérium rádiónak nyilatkozó illetékese szerint 0,8-as mutatónál lehet megkezdeni a tíz nappal meghosszabbított, jelenleg január végéig bejelentett szigorú országos zárlat feloldását.



A legtöbb vitát a helyi médiában és a politikusok között az óvintézkedések szelektív végrehajtatása okozza. Csütörtök reggel is iskolába igyekvő gyermekek tömegeit fényképezték le a Bét Semes nevű város egyik ultraortodox lakónegyedében a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet fotósai. Noha az ország összes iskoláját elvileg be kellett volna zárni, a szélsőségesen vallásos ultraortodox iskolák jelentős része zavartalanul üzemel.



A zárlat intézkedéseit elsősorban a nem vallásos településeken és negyedekben hajtják és hajtatják végre, ami aránytalanul sújtja az ország szekuláris lakosságát, és az izraeli gazdaságot, melyet leginkább éppen a lakosságnak ez a csoportja működtet.



A foglalkoztatási hivatal adatai szerint a január elején kezdődött harmadik országos zárlat alatt mintegy százezer nőt regisztráltak az álláskeresők között, az összes jegyzékbe vett mintegy 70 százalékát. A legutóbbi zárlatban összesen 144 599 új munkanélkülit regisztráltak, csak szerdán 2948-at.



A munkanélküliek megsokszorozódott számát ráadásul kevesebb bevétel mellett kell segélyezni, mert Izrael adósságának aránya az ország bruttó hazai termékéhez képest (GDP) 73 százalékra nőtt, miközben ez az arány 2019-ben még 60 százalék volt a közszolgálati rádió értesülése szerint.



Szerdán 71 465 embert oltottak be először, és 133 715-öt három hét elteltével másodszor a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal Izraelben. December 20., az oltási kampány kezdete óta 2 365 041-en, az ország lakosságának 26,61 százaléka kapta meg legalább az első, és 694 669-en a második dózis vakcinát is.



Szerdán 71 465 tesztből 8182 új vírushordozót azonosítottak Izraelben, ami 9 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 579 016-an fertőződtek meg igazoltan koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 81 493 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. 1865 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1160-an súlyos állapotban vannak, 324 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre. A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 4210-en haltak meg Izraelben.