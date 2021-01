Erőszak

Többeket őrizetbe vettek, és egy rendőr megsérült a varsói kormányellenes tüntetésen

A tiltakozók csoportjai a parlamenti épületegyüttes közelében, valamint több belvárosi útkereszteződésen gyűltek össze, doboltak, európai uniós, valamint a melegjogi mozgalmat jelképező zászlókat lengettek.

Egy rendőr megsérült a viszonylag alacsony részvételű, de annál hangosabb szerda esti varsói kormányellenes tüntetésen, a rendőrség tizenegy embert őrizetbe vett - közölte a lengyel média.



A tiltakozók között voltak a Nők Sztrájkja nevű feminista mozgalom vezetői is. A mozgalom tavaly ősszel tömeges tüntetéseket szervezett az abortusztörvényre vonatkozó alkotmánybírósági határozat után. A feministák, antifasiszták, LMBTQ-aktivisták, valamint a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó korlátozások által sújtott vállalkozók részvételével zajló tüntetésen mindenekelőtt az ellen tiltakoztak, hogy a kormányzó Jog és Igazságosság párt módosítaná a pénzbírságokról szóló, jelenleg parlamenti munkálatok alatt álló törvényt.



A rendőrség által többek között a rendzavarásért kiszabott helyszíni bírságot az érintett személy - a jelenlegi szabályozástól eltérően - nem utasíthatná el, az csak egy általa kezdeményezett bírósági eljárás keretében lenne megváltoztatható. Jelenleg a rendőrség által kezdeményezett bírósági eljárás során kell bizonyítani a bírság jogosultságát, ha a megbüntetendő személy elutasítja azt.



A tiltakozók csoportjai a parlamenti épületegyüttes közelében, valamint több belvárosi útkereszteződésen gyűltek össze, doboltak, európai uniós, valamint a melegjogi mozgalmat jelképező zászlókat lengettek.



Az egyik forgalmas fővárosi csomóponton - a Dmowski köröndön - össze is csaptak az útjukat eltorlaszoló rendőrséggel. Különféle tárgyakkal dobálták a rendfenntartókat, könnygázt is használtak. A rendőrség szintén könnygázt vetett be. A tiltakozók és a rendőrök közül néhányan a helyszínre kiérkezett mentők segítségére szorultak. Egy rendőrt fejsérüléssel kórházba szállítottak.



A varsói rendőr-főkapitányság csütörtök reggeli közlése szerint a rendfenntartók elleni erőszak miatt őrizetbe vett tizenegy ember közül kilencet elengedtek. Egy, korábban körözött embert, valamint egy erősen ittas személyt továbbra is őrizetben tartanak a hatósági beszámoló szerint.



A tüntetés helyszínén 213 embert igazoltattak, többségük esetében hatósági eljárást kezdeményeznek a járvány miatt elrendelt gyülekezési tilalom, illetve egészségügyi szabályok megszegése miatt.