Állatvédelem

Megtiltják a hím naposcsibék leölését Németországban

Megtiltják a hím naposcsibék leölését Németországban 2022-től - döntött szerdai ülésén a szövetségi kormány.



Németország a világ első országa, amelyben véget vetnek a kakascsibék tömeges leölésének - emelte ki berlini tájékoztatóján Martina Fietz helyettes kormányszóvivő.



A németországi keltetőkben évente nagyjából 45 millió hím naposcsibét pusztítanak el. Rendszerint élve ledarálják őket, mérhetetlen szenvedést okozva az apró szárnyasoknak. A tömegmészárlást azért folytatják, mert a tojótyúkok kakascsibéinek felnevelése nem gazdaságos.



Azonban a szövetségi költségvetésből 2008 óta csaknem tízmillió euróval támogatott fejlesztések révén van már emberségesebb megoldás, nem is egy, ezért 12 hónap türelmi idő után valamennyi keltetőüzemben szakítani kell a csibedarálás gyakorlatával - fejtette ki a helyettes kormányszóvivő, utalva arra, hogy több módszert is kidolgoztak a tojásban fejlődő csibe nemének megállapítására.



A kormány törvényjavaslata szerint 2022. január 1-jétől tilos a kikelt hím naposcsibék leölése. Két év elteltével, 2024. január 1-jétől tovább szigorítják az előírásokat, megtiltják a csibeembriók leölését - a tojás elpusztítását - is a keltetés 6. napjától. Ezt azzal indokolják, hogy a tudományos ismeretek alapján nem lehet kizárni, hogy az embrió a hetedik naptól képes fájdalmat érezni.



A kakascsibék leölésének tiltásáról a CDU/CSU jobbközép pártszövetség és a szociáldemokraták (SPD) 2018-ban kötött koalíciós szerződése rendelkezik. A kormánypártok az új szabályokkal arra törekednek, hogy a keltetőipar tevékenysége megfeleljen az állatvédelmi törvénynek, miszerint ésszerű ok nélkül nem szabad fájdalmat, szenvedés vagy kárt okozni az állatoknak. A törvényjavaslat parlamenti elfogadása biztosra vehető.