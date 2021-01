Koronavírus-járvány

Hollandia kijárási tilalmat léptethet életbe a hétvégén

A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében Hollandia éjszakai kijárási tilalmat kíván életbe léptetni már a hétvégétől, a kormány emellett az javasolja, hogy az ország ne fogadja a Nagy-Britanniából, Dél-Afrikából és a dél-amerikai kontinensről érkező repülőjáratokat - jelentette be Mark Rutte holland miniszterelnök szerdán.



A holland kormányfő közölte, a már szombaton vagy vasárnap életbe lépő kijárási tilalom a tervek szerint este fél kilenctől reggel négy óráig lesz érvényben. Megsértői 95 eurós (mintegy 35 ezer forint) pénzbüntetéssel lesznek sújthatók. A kijárási tilalom legalább február 9-ig maradna érvényben.



A kijárási tilalom alól csak munkavégzés esetén lehet mentességet kapni. Szabadban külön háztartásból legfeljebb ketten tartózkodhatnak együtt - mondta.



Kiemelte: minden országban, ahol kijárási tilalmat vezettek be, az intézkedés pozitív eredménnyel járt.



"A jelenlegi nemzetbiztonsági és a közegészségügyi szempontból is kritikus pillanat. Most, hogy a koronavírusnak újabb mutációi jelentek meg és kezdtek terjedni, újra szigortani kell az intézkedéseken, szakértőink ugyanis egy harmadik hullám veszélyére figyelmeztetnek, és ezt komolyan kell vennünk" - fogalmazott Rutte.



Az érkező repülőgépekre vonatkozó tilalom január 23-án lépne hatályba. A tilalom azon országokból érkező járatokra lenne érvényes, amelyekben a vírus gyorsabban terjedő variánsai a leggyakoribbak. A vonatkozó országok listája bővíthető. Mindenkinek, aki járványügyi szempontból nagy kockázatú országból érkezik Hollandiába, tesztkötelezettség mellett tíznapos karanténba kell vonulnia. A kormány továbbra sem tanácsolja a külföldi utazást, amennyiben azt rendkívüli körülmény nem indokolja.



Rutte közölte azt is, hogy a kormány terveinek jóváhagyásához a parlament jóváhagyása is szükséges. A javaslatok csütörtökön kerülnek a parlament elé.



Az illetékes holland közegészségügyi hatóság szerdai adatai szerint az előző héthez képest a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma 21 százalékkal csökkent, de a fertőzött esetek között egyre gyakoribb a vírus új mutációja.



A holland virológusok arra figyelmeztettek, hogy a vírusmutációk márciusra uralkodó törzzsé válhatnak az országban. Ez megfelelő intézkedések hiányában újabb fertőzési hullámhoz, és az egészségügyet jelentősen terhelő állapotokhoz vezethet.



Hollandiában az elmúlt 24 órában 4335 új fertőzéses esetet jegyeztek fel, 11 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel ezelőtt. A hét folyamán feljegyzett átlagos napi megbetegedések száma 5500 körül maradt. A járvány kezdete óta Hollandiában 940 033 ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal, és 13 350 ember halt meg a szövődményekben.