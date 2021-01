Koronavírus-járvány

Ausztriában júniusig meghosszabbítják a gazdasági válságtámogatásokat

2021.01.20 13:56 MTI

Ausztriában fél évvel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt folyósított gazdasági válságtámogatásokat - jelentette be Werner Kogler alkancellár szerdán Gernot Blümel pénzügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



Az intézkedés célja, hogy a koronavírus-járvány okozta elhúzódó gazdasági válsághelyzetben egyfajta áthidaló segítséget és egyúttal tervezhetőséget nyújtsanak továbbra is a vállalatoknak - hangsúlyozta Kogler.



Az egyik ilyen, már meglévő támogatás a "bevételkiegészítés", amelynek mértéke az előző év azonos időszakának forgalmát veszi alapul, és ágazattól függően, de legfeljebb a bevételkiesés 50 százalékos pótlását jelenti a teljes zárlat miatt bezárni kényszerült vállalkozásoknak. A másik igényelhető támogatás az úgynevezett "állandó költségekhez nyújtott támogatás", amely a bezárt cégek meglévő fix költségeinek maximum 75 százalékát fedezi.



Ezeken túlmenően februártól igényelhető lesz egy úgynevezett "veszteség bónusz" támogatás, amelyre már nemcsak a bezárt vállalatok, hanem a velük indirekt módon gazdasági tevékenységet folytató és ezáltal veszteségeket elszenvedő cégek is jelentkezhetnek. Ennek lényege, hogy azon vállalatok, amelyeknek - a 2019-es év adott hónapjához mért - bevételkiesése meghaladja a 40 százalékot, likviditási segítséget kérhetnek. Ennek havi maximális összege nem lépheti át a 60 000 eurót - magyarázta a részleteket Gernot Blümel pénzügyminiszter.



A koronavírus ellen hatékonyabb és drágább FFP2-es maszkok - amelyek viselése január 25-étől kötelező érvényű lesz a tömegközlekedésben és az üzletekben - általános forgalmi adóját 20 százalékról 0 százalékra csökkentik, ezzel kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a lakosság önköltségi áron juthasson hozzá ezekhez - jelentette be a pénzügyminiszter. "A szociálisan rászoruló rétegek ingyen kaphatják majd meg a maszkokat, az elosztás logisztikája még szervezés alatt van" - tette hozzá az alkancellár.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1671 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 398 096 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 2006, az intenzív kezelésre szorulók 323-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 38-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 7237-re emelkedett.