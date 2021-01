Románia

Visszaköltözött a csíksomlyói nyomornegyedbe a tűzvész károsultjainak több mint fele

28 család, összesen 138 személy döntött úgy, hogy visszaköltözik azokba a viskókba, amelyek nem égtek le a tűzvész során. 2021.01.20 13:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csíksomlyói tűzvész károsultjainak több mint fele költözött vissza a nyomornegyedbe - számolt be szerdai sajtótájékoztatóján Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere.



A sajtótájékoztatóról az Agerpres hírügynökség és a Maszol.ro portál számolt be. Az alpolgármester elmondta: 28 család, összesen 138 személy döntött úgy, hogy visszaköltözik azokba a viskókba, amelyek nem égtek le a tűzvész során. Harminc család, összesen 123 személy továbbra is az Erőss Zsolt sportcsarnokban várja, hogy ideiglenes lakást ajánljanak neki.



Sógor Enikő elmondta: a tűzvész után megmaradt 28 viskó ugyan törvénytelenül épült, és nem felelnek meg az alapvető higiéniai és tűzvédelmi feltételeknek, de a városvezetés nem akadályozhatta meg a lakók visszatérését. Hozzátette: nem fogják megengedni a roma közösségnek, hogy újabb viskókat építsen a leégettek helyére.



A sportcsarnokban ideiglenesen elhelyezett családokat a városvezetés konténerlakásokba költöztetné. Ezek elhelyezéséről azonban egyelőre nem hoztak döntést. Az elmúlt napokban a zsögödfürdőiek tiltakozását vonta maga után az az elképzelés, hogy a Csíkszeredához tartozó településre költöztessék a hajléktalanokat.



Sógor Enikő elmondta: a visszaköltözők és az elhelyezésre várók körében is folytatni szeretnék az elmúlt hetekben elindított szociális, oktatási programokat.



A január 7-én este kiütött tűzvészben a nyomornegyed mintegy fele semmisült meg. A tűzvész nem követelt emberéletet, és senki sem sérült meg. A negyed hajléktalanná vált lakosainak egy része rokonokhoz menekült, 252 embert - köztük 141 gyereket - a helyi hatóságok az Erőss Zsolt sportcsarnokban szállásoltak el ideiglenesen.